Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Виходить по Вашому люди які народились в Україні наприлад в 1 рік, і жили закордоном 50 років - все одно мають платити Україні
- ні, не мають. З вище наведенного це не слідує
BIGor написав:Як на мене для резиденствп фігурує щось типу "центр життєвих інтересів"
- так, але як один з критеріїв (і НЕ за самовизначенням), разом з кількістю проведених в кріїні днів, місцем постійного проживання та іншим, в залежності від країни
BIGor написав:За депозити - податковими агентами являються банки, як вони рішають сплату податків Україні - я хз
- ні, не завжди (не в усіх країнах) банки є податковими агентами за депозитами. Спалату податків в третій країні вони не виконують, але запитати про документи, що підтверджують сплату податків в третій країні можуть
Це все пуста болтовня без жодного результату.
Чому так вважаєте? Досить аргументований коментар з посиланням на законодавство. Лишається ввести тільки правку - банки в країнах-членах ЄС суворо і прискіпливо слідкують за національним законодавством та вимогами Євроцентробанку, як і в Україні вітчизняні.
В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України. В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.
Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.
При заведенні грошей назад в Україну податкова може поставити питання про сплату податків, але: - простіше «білі» гроші в ЄС поміняти на «сірий» нал від українського бізнесу на місці, тим паче що бізнес намагається виводити гроші в ЄС, а тут такий «кошерний варіант»; - по друге, навіщо це взагалі робити.
"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів". Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття
Нічка весела була. Даражай прилітав! Де всі ці кадри, які співали про зростання цін? Про Печерський і Рибальський? Про Оранж і Нову Данію? Про дешеву електроенергію? Про суперкосмічні досягнення пшеничної держави з середньою зарплатою 400 дол/міс, чиновники якої 34 роки дерибанять СРСРівські активи??
Настоящие достижения украинской Ылиты. Той самой, что в вышиванках до пупа кричит про неньку, про народ, про розбудову:
"Мінімальна зарплата в Польщі з 1 січня перевищила українську у 6 разів: в Україні вона складає 8000 грн (190$), а в Польщі — 48 110 грн (1132$)"
Скоро нічого буде дерибанити, при такому управлінні
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян. Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.
Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Підтримую. Ідіоту місце у психлікарні. Задовбав дятел. Кожного ранку копіпаститть нісенітницю
Давайте тоді перетворимо цей форум на відлизаний "телемарафон", де будуть пости виключно про "Тільки дорожай" (С)?
Я тут ще з давніх давен писав про проблему демографії - мої пости терли, а тепер приплили....
Просто деяким уродам чудово живеться в Україні. Форумним уродам, типу "успішних юристів", які побудували цю дерибан-теритрію на залишках УРСР. Вони не хочуть змін, а планують далі дерибанити територію, зменшувати і знищувати населення. По іншому вони не вміють.
До мексиканського кордону і петлюрівського вагончика.
Інших варіантів, схоже, вже не залишилось. Самостійний шлях - від дерибану, від катастрофи до катастрофи і дерибану. Майстера пройопщики .