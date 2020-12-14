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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12167121681216912170
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:46

  BIGor написав:
  Investor_K написав:
  cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

Підтримую. Ідіоту місце у психлікарні. Задовбав дятел. Кожного ранку копіпаститть нісенітницю

Давайте тоді перетворимо цей форум на відлизаний "телемарафон", де будуть пости виключно про "Тільки дорожай" (С)?

Я тут ще з давніх давен писав про проблему демографії - мої пости терли, а тепер приплили....

Але ж не кожного ранку, поки лікар не проведе медогляд і нагодує заспокійливими
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:48

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян.
Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.

Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.

Оригінальну стаття
https://forbes.ua/news/ukraina-u-2024-r ... 2025-26034

Їм вельми не подобається така інформація.
Уроди живуть на подсосі у олігархів, мають особняки з сонячними електростанціями і генераторами, купили собі дипломи, справки, бронь і відстрочку. Ніхто з їх родичів не воює.
У них все класно, все гуд.
Їм нічого не треба міняти.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 04 січ, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:53

  Frant написав:
  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян.
Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.

Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.

Оригінальну стаття
https://forbes.ua/news/ukraina-u-2024-r ... 2025-26034

Їм вельми не подобається така інформація.
Уроди живуть на подсосі у олігархів, мають особняки з сонячними електростанціями і генераторами, купили собі дипломи, справи, бронь і відстрочку. Ніхто з їх родичів не воює.
У них в е класно, все гуд.
Їм нічого не треба міняти.

Це у тебе все класно. Ліг на початку війни у психушку і тепер все безкоштовно - іжа, лікування, комуналка. Ще й жодноі юридичноі відповідальності за антиукраінську діяльність - бо є довідка про ментальну неадекватність. Шматок лайна!
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:00

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота
Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний

Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян.
Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.

Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.

Оригінальну стаття
https://forbes.ua/news/ukraina-u-2024-r ... 2025-26034

Вивчить спочатку хоч початковий курс з політекономіі)
Бо так і помрете дебілом)
Краще експортувати хоч щось, ніж сидіти і чекати поки розвинеться якесь міфічне it)
Якби украіна залежала від айтішників і іх послуг - тут би кропиву вже іли)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А у тебе хтось воює, франт?)
Чи тобі зручно на підсосі у олігархів?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 10:50

  cherchiltank написав:А у тебе хтось воює, франт?)
Чи тобі зручно на підсосі у олігархів?)


Уяви собі, що я не успішний юрист.
І не можу купити собі справки і порішати в судах, як ти.

Скоро до мексиканського кордону доїдемо, з такими пройопо-дерибанними керманичами?
Рік, півтора? :mrgreen: :mrgreen:
Як думаєш?
Frant
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