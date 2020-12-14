Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян. Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.
Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.
Їм вельми не подобається така інформація. Уроди живуть на подсосі у олігархів, мають особняки з сонячними електростанціями і генераторами, купили собі дипломи, справки, бронь і відстрочку. Ніхто з їх родичів не воює. У них все класно, все гуд. Їм нічого не треба міняти.
Востаннє редагувалось Frant в Суб 04 січ, 2025 10:47, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян. Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.
Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.
Їм вельми не подобається така інформація. Уроди живуть на подсосі у олігархів, мають особняки з сонячними електростанціями і генераторами, купили собі дипломи, справи, бронь і відстрочку. Ніхто з їх родичів не воює. У них в е класно, все гуд. Їм нічого не треба міняти.
Це у тебе все класно. Ліг на початку війни у психушку і тепер все безкоштовно - іжа, лікування, комуналка. Ще й жодноі юридичноі відповідальності за антиукраінську діяльність - бо є довідка про ментальну неадекватність. Шматок лайна!
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян. Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.
Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.
Вивчить спочатку хоч початковий курс з політекономіі) Бо так і помрете дебілом) Краще експортувати хоч щось, ніж сидіти і чекати поки розвинеться якесь міфічне it) Якби украіна залежала від айтішників і іх послуг - тут би кропиву вже іли)
Investor_K написав:психушку і тепер все безкоштовно - іжа, лікування, комуналка. Ще й жодноі юридичноі відповідальності за антиукраінську діяльність - бо є довідка про ментальну неадекватність. Шматок лайна!
Де ти бачиш у мене антиукраїнську діяльність, скупий лицар з Троєшини? Те, що я пишу правду про неадекватність бЫдло Ыліти, яка не здатна побудувати сучасну ефективну державу? Так це й коню зрозуміло, що без зовнішнього управління - територія приречена. Уроди не можуть самі себе схопити за руки і перестати красти.
Остання надія на Трампа, який, можливо, поставить перед дерибанщиками умови: або кінець дерибану і наведення порядку , або кінець потоку американської зброї.
До речі, де власні балістичні ракети у пройопщиків? Де воєнні підземні заводи? Дегенерати, пся крев, які за 10 років війни не змогли розв'язати ці питання.
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян. Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.
Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.
Вивчить спочатку хоч початковий курс з політекономіі) Бо так і помрете дебілом) Краще експортувати хоч щось, ніж сидіти і чекати поки розвинеться якесь міфічне it) Якби украіна залежала від айтішників і іх послуг - тут би кропиву вже іли)
Краще дерибанити природні ресурси і платити найменшу зарплату у Європі, чим щось реально організувати, правда? Ненавиджу "успішних юристів". Гірші московитів. Черчильтанк, ти вже приготував щітку і гуталін, щоб чистити чоботи новим хазяям? А російський паспорт - вже маєш? Мій на увазі, що нові хазяї добре знають ціну дерибанщиками і не вельми їх жалують. На Московії своїх кадрів такого штибу - предостатньо.
cherchiltank написав:Забаньте вже цього ідіота Доречі тишком нишком експорт агропродукціі вже перевищив довоєнний
Експорт агропродукції (як і чушок, металу, слябів, чавунію) взагалі ніяким чином не впливає на життя пересічних громадян. Ще якось експорт ІТ впливає опосередковано, збільшуючи нижній сереній клас, але там зараз поступове зменшення і усихання.
Тут нажаль Франт прав. Польща без чавунію, пшона, олії обігнала дуже.