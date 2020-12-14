|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:28
BIGor написав: претоr написав: BIGor написав:
Виходить по Вашому люди які народились в Україні наприлад в 1 рік, і жили закордоном 50 років - все одно мають платити Україні
- ні, не мають. З вище наведенного це не слідує
BIGor написав:
Як на мене для резиденствп фігурує щось типу "центр життєвих інтересів"
- так, але як один з критеріїв (і НЕ за самовизначенням), разом з кількістю проведених в кріїні днів, місцем постійного проживання та іншим, в залежності від країни
BIGor написав:
За депозити - податковими агентами являються банки, як вони рішають сплату податків Україні - я хз
- ні, не завжди (не в усіх країнах) банки є податковими агентами за депозитами. Спалату податків в третій країні вони не виконують, але запитати про документи, що підтверджують сплату податків в третій країні можуть
Це все пуста болтовня без жодного результату.
Чому так вважаєте?
Досить аргументований коментар з посиланням на законодавство. Лишається ввести тільки правку - банки в країнах-членах ЄС суворо і прискіпливо слідкують за національним законодавством та вимогами Євроцентробанку, як і в Україні вітчизняні.
В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.
Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.
При заведенні грошей назад в Україну податкова може поставити питання про сплату податків, але:
- простіше «білі» гроші в ЄС поміняти на «сірий» нал від українського бізнесу на місці, тим паче що бізнес намагається виводити гроші в ЄС, а тут такий «кошерний варіант»;
- по друге, навіщо це взагалі робити.
-
mazurkevych
-
-
- Повідомлень: 70
- З нами з: 18.12.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 43 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 січ, 2025 02:37
"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів".
Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття
-
dr_bastm
-
-
- Повідомлень: 74
- З нами з: 05.01.23
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 04 січ, 2025 09:09
mazurkevych ну так це все вже 1000 разів розжовано.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 9722
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1391 раз.
- Подякували: 1806 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Суб 04 січ, 2025 15:21
mazurkevych написав:
В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
- додам лише, що крім підтвердження, вимагаюсь також довести, що з цих коштів було сплачено податки в країні резидентства. Чи в вас пе просили довідки з укр. податвокої при відкритті?
mazurkevych написав:
Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.
- в анкеті при відкритті банк не просив вас вказати укр ІПН? В приватній розмові в банкіром було озвучено що "банк повідомить про оберти і доходи в Укр., за вашим ІПН але, як саме в Укр. опрацьовують цю інформацію вони не знають".
mazurkevych написав:
В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.
- не звосім те саме. Ставка податку на дохід від того ж депозиту, в деяких випадках, може будте зменшена, якщо це передбачено договором про запобігання подвійного поодобаткування. Інша суттєва відмінність є в тому, що на відміну від місцевих ви маєте право / можливість користуватись рахунокм, поки в вас є певні підстваи (посвідка на проживання, тимчасовий захист та т.п.), якщо до прикладу посвідка буде прострочена чи анульована, то банк спочатку запитає нову, а якщо її не буде надано в зазначені банком терміни(зазвичай кілька днів) заблокує рахунок з подальшим його закриттям
-
претоr
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 02.01.25
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 січ, 2025 00:11
BIGor написав:mazurkevych
ну так це все вже 1000 разів розжовано.
Ага.
В двері постукали 16 раз.
"Два восьминога" подумав Штирліц
"Дебіл" подумав тридцятидвоніг, постукавший 0.5 разів))
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4228
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 06 січ, 2025 05:16
mazurkevych написав:
В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.
mazurkevych написав:
Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.
Звiтують починаючи з минулого року, та починаючи з певних сум, якщо вказували укр. резиденство.
-
little_wanderer
-
-
- Повідомлень: 819
- З нами з: 16.10.15
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25125
|16798102
|
|
|1374
|5487259
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|58073
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|