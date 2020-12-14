RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12166121671216812169
Повідомлення Додано: П'ят 03 січ, 2025 22:28

  BIGor написав:
  претоr написав:
  BIGor написав:Виходить по Вашому люди які народились в Україні наприлад в 1 рік, і жили закордоном 50 років - все одно мають платити Україні
- ні, не мають. З вище наведенного це не слідує


  BIGor написав:Як на мене для резиденствп фігурує щось типу "центр життєвих інтересів"
- так, але як один з критеріїв (і НЕ за самовизначенням), разом з кількістю проведених в кріїні днів, місцем постійного проживання та іншим, в залежності від країни

  BIGor написав:За депозити - податковими агентами являються банки, як вони рішають сплату податків Україні - я хз
- ні, не завжди (не в усіх країнах) банки є податковими агентами за депозитами. Спалату податків в третій країні вони не виконують, але запитати про документи, що підтверджують сплату податків в третій країні можуть

Це все пуста болтовня без жодного результату.


Чому так вважаєте?
Досить аргументований коментар з посиланням на законодавство. Лишається ввести тільки правку - банки в країнах-членах ЄС суворо і прискіпливо слідкують за національним законодавством та вимогами Євроцентробанку, як і в Україні вітчизняні.

В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.

Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.

При заведенні грошей назад в Україну податкова може поставити питання про сплату податків, але:
- простіше «білі» гроші в ЄС поміняти на «сірий» нал від українського бізнесу на місці, тим паче що бізнес намагається виводити гроші в ЄС, а тут такий «кошерний варіант»;
- по друге, навіщо це взагалі робити.
mazurkevych
Аватар користувача
 
Повідомлень: 70
З нами з: 18.12.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:37

"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів".
Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття
dr_bastm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 05.01.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:09

mazurkevych ну так це все вже 1000 разів розжовано.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9722
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1391 раз.
Подякували: 1806 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  mazurkevych написав:В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
- додам лише, що крім підтвердження, вимагаюсь також довести, що з цих коштів було сплачено податки в країні резидентства. Чи в вас пе просили довідки з укр. податвокої при відкритті?


  mazurkevych написав:Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.

- в анкеті при відкритті банк не просив вас вказати укр ІПН? В приватній розмові в банкіром було озвучено що "банк повідомить про оберти і доходи в Укр., за вашим ІПН але, як саме в Укр. опрацьовують цю інформацію вони не знають".
  mazurkevych написав:В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.
- не звосім те саме. Ставка податку на дохід від того ж депозиту, в деяких випадках, може будте зменшена, якщо це передбачено договором про запобігання подвійного поодобаткування. Інша суттєва відмінність є в тому, що на відміну від місцевих ви маєте право / можливість користуватись рахунокм, поки в вас є певні підстваи (посвідка на проживання, тимчасовий захист та т.п.), якщо до прикладу посвідка буде прострочена чи анульована, то банк спочатку запитає нову, а якщо її не буде надано в зазначені банком терміни(зазвичай кілька днів) заблокує рахунок з подальшим його закриттям
претоr
 
Повідомлень: 4
З нами з: 02.01.25
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:11

  BIGor написав:mazurkevych ну так це все вже 1000 разів розжовано.

Ага.
В двері постукали 16 раз.
"Два восьминога" подумав Штирліц
"Дебіл" подумав тридцятидвоніг, постукавший 0.5 разів))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4228
З нами з: 17.12.22
Подякував: 121 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 05:16

  mazurkevych написав:В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.


А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.

  mazurkevych написав:Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.


Звiтують починаючи з минулого року, та починаючи з певних сум, якщо вказували укр. резиденство.
little_wanderer
 
Повідомлень: 819
З нами з: 16.10.15
Подякував: 102 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12166121671216812169
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25125 16798102
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 гру, 2024 10:42
Миша-клиент
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5487259
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58073
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.