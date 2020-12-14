Додано: Суб 04 січ, 2025 15:21

mazurkevych написав: В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України. В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.

mazurkevych написав: Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС. Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.

mazurkevych написав: В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють. В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.

- додам лише, що крім підтвердження, вимагаюсь також довести, що з цих коштів було сплачено податки в країні резидентства. Чи в вас пе просили довідки з укр. податвокої при відкритті?- в анкеті при відкритті банк не просив вас вказати укр ІПН? В приватній розмові в банкіром було озвучено що "банк повідомить про оберти і доходи в Укр., за вашим ІПН але, як саме в Укр. опрацьовують цю інформацію вони не знають".- не звосім те саме. Ставка податку на дохід від того ж депозиту, в деяких випадках, може будте зменшена, якщо це передбачено договором про запобігання подвійного поодобаткування. Інша суттєва відмінність є в тому, що на відміну від місцевих ви маєте право / можливість користуватись рахунокм, поки в вас є певні підстваи (посвідка на проживання, тимчасовий захист та т.п.), якщо до прикладу посвідка буде прострочена чи анульована, то банк спочатку запитає нову, а якщо її не буде надано в зазначені банком терміни(зазвичай кілька днів) заблокує рахунок з подальшим його закриттям