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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12166121671216812169
Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 02:37

"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів".
Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття
dr_bastm
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 09:09

mazurkevych ну так це все вже 1000 разів розжовано.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 04 січ, 2025 15:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  mazurkevych написав:В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
- додам лише, що крім підтвердження, вимагаюсь також довести, що з цих коштів було сплачено податки в країні резидентства. Чи в вас пе просили довідки з укр. податвокої при відкритті?


  mazurkevych написав:Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.

- в анкеті при відкритті банк не просив вас вказати укр ІПН? В приватній розмові в банкіром було озвучено що "банк повідомить про оберти і доходи в Укр., за вашим ІПН але, як саме в Укр. опрацьовують цю інформацію вони не знають".
  mazurkevych написав:В рештому те саме - отримуєте перекази на рахунок і зберігаєте заощадження як місцевий податковий резидент (інакше не відкриють рахунок навіть - треба мати чи громадянство, чи посвідку на проживання чи бодай тимчасовий захист для українських біженців) - і клієнт обслуговується і податково адмініструється як і громадянин, певно за тим виключенням, що кредитну лінію не відкриють.
- не звосім те саме. Ставка податку на дохід від того ж депозиту, в деяких випадках, може будте зменшена, якщо це передбачено договором про запобігання подвійного поодобаткування. Інша суттєва відмінність є в тому, що на відміну від місцевих ви маєте право / можливість користуватись рахунокм, поки в вас є певні підстваи (посвідка на проживання, тимчасовий захист та т.п.), якщо до прикладу посвідка буде прострочена чи анульована, то банк спочатку запитає нову, а якщо її не буде надано в зазначені банком терміни(зазвичай кілька днів) заблокує рахунок з подальшим його закриттям
претоr
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 00:11

  BIGor написав:mazurkevych ну так це все вже 1000 разів розжовано.

Ага.
В двері постукали 16 раз.
"Два восьминога" подумав Штирліц
"Дебіл" подумав тридцятидвоніг, постукавший 0.5 разів))
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 05:16

  mazurkevych написав:В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.


А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.

  mazurkevych написав:Проблеми української податкової залишаються проблемами української податкової - банк в ЄС не звітує в треті держави, тим паче коли дохід отриманий на рахунок з контрпартнерського банку в ЄС.


Звiтують починаючи з минулого року, та починаючи з певних сум, якщо вказували укр. резиденство.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 09:26

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  Frant написав:
Ціни Кржн з 2008 впали в 2 (два) рази.
Це без врахування інфляції!!!
З інфляцією - в три рази.


Багато тут писалось про це.
Але не до всіх доходило.
Тепер залишились з хатами які стоять зачиненими з пересихаючою каналью та відповідним амбре.

Есть ли амбрэ канальи в прелести в Вишнёвом и какая динамика цены аренды там с момента прихода крепких бесхозяйственников?


То заглушку ж можна поставити на каналізацію (від`єднавши трубу).
І не буде амбри. 😂
Bobua
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 11:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Новая порция подснежников- кандидатов блокировки счетов ЕС подоспела.
Сколько ещё вас там? Тридцатидвухногих стучащих 0.5 раза
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:25

  Бетон написав:Новая порция подснежников- кандидатов блокировки счетов ЕС подоспела.
Сколько ещё вас там? Тридцатидвухногих стучащих 0.5 раза

Так а кого там блочать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 12:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  little_wanderer написав:А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.

Не можна, по Польщі мені пташечки наспівали: гранична сума від 40 до 100 тис. зл. (від банку залежить), тобто якщо будете класти по 10 тис. в місяць через вплатомат, то в певному банку виникнуть питання через 4 місяці, а в іншому через 10 місяців.

Якщо гроші легальні - то "Проше бардзо", хоч 10 млн, ще й дадуть Агнєшку - персонального менеджера.

  little_wanderer написав:Звiтують починаючи з минулого року, та починаючи з певних сум, якщо вказували укр. резиденство.

Щось більше 250 тис. Євро, малореальна сума навіть для непересічного.
BIGor
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