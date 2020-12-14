Все буде оформлено на Кабаеву)
Рішення робити другій продаж за рік на одну особу в 2024 році, ретроспективно було виправдано.
Зараз і податки і реєстри і настрої в суспільстві.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:56
Все буде оформлено на Кабаеву)
Рішення робити другій продаж за рік на одну особу в 2024 році, ретроспективно було виправдано.
Зараз і податки і реєстри і настрої в суспільстві.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:58
А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.
Можна, але слона не вийде
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:27
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