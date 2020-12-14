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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12167121681216912170
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 13:56

  dr_bastm написав:"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів".
Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття

Все буде оформлено на Кабаеву)

Рішення робити другій продаж за рік на одну особу в 2024 році, ретроспективно було виправдано.
Зараз і податки і реєстри і настрої в суспільстві.
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 14:58

  little_wanderer написав:
  mazurkevych написав:В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.


А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.

Можна, але слона не вийде
adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 15:27

  BIGor написав:
  little_wanderer написав:Звiтують починаючи з минулого року, та починаючи з певних сум, якщо вказували укр. резиденство.

Щось більше 250 тис. Євро, малореальна сума навіть для непересічного.


это оборот или остаток ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 18:35

  adeges написав:
  little_wanderer написав:
  mazurkevych написав:В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.


А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.

Можна, але слона не вийде

Це все дуже індивідуально. На початку повномасштабки дав малій суму на три роки навчання. Часи постковідні, фізичні каси не працюють ( в її банку вони й зараз не працюють). Ходила клала. Потім банк захотів пояснень, потім податкова. Добре, що сума не перевищила граничної для студента нерезидента. Бо хотіли протрактувати як інкам і оподаткувати за ставками Нідерландів.
Днями розмовляв з менеджером. Каже, що хтось може роками носити по десятці в місяць, а когось на третій-пʼятій трансакції вздрючать. В любому випадку треба мати в загашнику якийсь документ про походження, або бути в змозі його швиденько зробити. Велике придбання - вірний шлях до фінмону)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 20:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:квартиры по цене Печёрска

подскажите это где?
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