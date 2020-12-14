Все буде оформлено на Кабаеву)
Рішення робити другій продаж за рік на одну особу в 2024 році, ретроспективно було виправдано.
Зараз і податки і реєстри і настрої в суспільстві.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 13:56
Все буде оформлено на Кабаеву)
Рішення робити другій продаж за рік на одну особу в 2024 році, ретроспективно було виправдано.
Зараз і податки і реєстри і настрої в суспільстві.
Додано: Пон 06 січ, 2025 14:58
А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.
Можна, але слона не вийде
Додано: Пон 06 січ, 2025 15:27
Додано: Пон 06 січ, 2025 18:35
Це все дуже індивідуально. На початку повномасштабки дав малій суму на три роки навчання. Часи постковідні, фізичні каси не працюють ( в її банку вони й зараз не працюють). Ходила клала. Потім банк захотів пояснень, потім податкова. Добре, що сума не перевищила граничної для студента нерезидента. Бо хотіли протрактувати як інкам і оподаткувати за ставками Нідерландів.
Днями розмовляв з менеджером. Каже, що хтось може роками носити по десятці в місяць, а когось на третій-пʼятій трансакції вздрючать. В любому випадку треба мати в загашнику якийсь документ про походження, або бути в змозі його швиденько зробити. Велике придбання - вірний шлях до фінмону)
Додано: Пон 06 січ, 2025 19:56
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
З практичного досвіду
Не зважачи на те, що офиційно банк дозволяє внести до 10к через банкомат на місяц, на практиці після внемення навіть 1к, через деякй час, надходить лист, з проханням на протязі 3х днів надати документі про походження.
Ситуація може бути дещо відмінною в залежності від банку, країни та довготривалості особистої історії стосунків з банком, але загальна тенденція така
Додано: Пон 06 січ, 2025 20:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 06 січ, 2025 23:17
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