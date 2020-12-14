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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 06 січ, 2025 13:56
dr_bastm написав:"19 грудня сталася наймасштабніша кібератака на державні реєстри", "Фахівці намагатимуться відновити повну функціональність держреєстрів протягом двох тижнів".
Два тижні вже пройшло. Новини за цей час накопичилися негативні. Цікаво, коли реєстр полагодять і що буде після відкриття
Все буде оформлено на Кабаеву)
Рішення робити другій продаж за рік на одну особу в 2024 році, ретроспективно було виправдано.
Зараз і податки і реєстри і настрої в суспільстві.
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Додано: Пон 06 січ, 2025 14:58
little_wanderer написав: mazurkevych написав:
В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.
Можна, але слона не вийде
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Додано: Пон 06 січ, 2025 15:27
BIGor написав: little_wanderer написав:
Звiтують починаючи з минулого року, та починаючи з певних сум, якщо вказували укр. резиденство.
Щось більше 250 тис. Євро, малореальна сума навіть для непересічного.
это оборот или остаток ?
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Додано: Пон 06 січ, 2025 18:35
adeges написав: little_wanderer написав: mazurkevych написав:
В ЄС відкрити рахунок не просто щоб стати клієнтом, а без супроводжуючих документів про походження коштів - взагалі неможливо - в цьому єдина відмінність від України.
А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
I це робити в декiлька банкiв одночасно.
Не обов'язково ж вiдразу котлету класти, а на тищу-двi в тиждень не мають фiнмони збуджуватись.
За рiк так слона покласти можна.
Можна, але слона не вийде
Це все дуже індивідуально. На початку повномасштабки дав малій суму на три роки навчання. Часи постковідні, фізичні каси не працюють ( в її банку вони й зараз не працюють). Ходила клала. Потім банк захотів пояснень, потім податкова. Добре, що сума не перевищила граничної для студента нерезидента. Бо хотіли протрактувати як інкам і оподаткувати за ставками Нідерландів.
Днями розмовляв з менеджером. Каже, що хтось може роками носити по десятці в місяць, а когось на третій-пʼятій трансакції вздрючать. В любому випадку треба мати в загашнику якийсь документ про походження, або бути в змозі його швиденько зробити. Велике придбання - вірний шлях до фінмону)
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Додано: Пон 06 січ, 2025 19:56
little_wanderer написав:
А хiба не можна просто вiдкрити рахунок, отримати карту, а потiм потроху туди класти в банкоматi?
З практичного досвіду
Не зважачи на те, що офиційно банк дозволяє внести до 10к через банкомат на місяц, на практиці після внемення навіть 1к, через деякй час, надходить лист, з проханням на протязі 3х днів надати документі про походження.
Ситуація може бути дещо відмінною в залежності від банку, країни та довготривалості особистої історії стосунків з банком, але загальна тенденція така
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Додано: Вів 07 січ, 2025 12:22
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
А куди пропали трактористм, парковщики, сантехніки з ЗП 1500 дол/міс? Які перед війною купляли стояки квартир в столиці?
Чи були вони насправді?
Та ну,перестаньте,это же Украина. Все в черном нале. Кафельщик-быстрый ,но рагуль еще тот. В 2024 году, в Днепре (!!) , прячась от ТЦК (!!) летом зарабатывал по сотке гривен в месяц. На объекты его завозили и вывозили заказчики раз в пару недель, там были объемы и он там жил.а у заказчиков были какие-то ,по его словам , "документи", которые позволяли проезжать БП без осмотра и паковки.
а ну скажите, где круче жить-в Польше на пана за днювку до полторухи зела в месяц при съемном жилье или дома, со своим жильем, за 2,5 и еще и сам себе хозяин- пан не смотрит, горбатишься или нет. Есть заказчик, которого интересуют сроки и качество,все.
Это называется естественный отбор. Чем больше будут паковать и валить в Польшу,тем лучше будет ему. А ему уже 56, еще 4 года и вильна людина
В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 12:29
gonchik74 написав:
Велике придбання - вірний шлях до фінмону)
Коли людина тільки засвітилася в їх системі, та відразу щось велике придбала то да.
З появою історії трансакцій прискіпливість фін. органів зменшується.
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Додано: Вів 07 січ, 2025 13:29
UA написав:
В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
что то не нравится?
клади сам)
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