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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12168121691217012171
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:48

  Investor_K написав:
  Олежан написав:
  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.


что то не нравится?
клади сам)

Я, наприклад, не вмію. Вмію лише палицю у руках тримати і гроші рахувати

Сейчас море роликов в интернете.
Половозрелый мужик в состоянии выполнить всё. К тому же это крайне увлекательно
Мужики сейчас часто продают 3д лазерные нивелиры, станки с мокрым резом плитки после укладки одной квартиры.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:43

  Investor_K написав:Я, наприклад, не вмію. Вмію лише палицю у руках тримати і гроші рахувати
о а я вас видел на видео
https://www.youtube.com/shorts/bvQSYKwr ... ture=share
Wirująświatła
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