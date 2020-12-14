Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
что то не нравится? клади сам)
Я, наприклад, не вмію. Вмію лише палицю у руках тримати і гроші рахувати
Сейчас море роликов в интернете. Половозрелый мужик в состоянии выполнить всё. К тому же это крайне увлекательно Мужики сейчас часто продают 3д лазерные нивелиры, станки с мокрым резом плитки после укладки одной квартиры.
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.