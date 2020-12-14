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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12168121691217012171
Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 17:48

  Investor_K написав:
  Олежан написав:
  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.


что то не нравится?
клади сам)

Я, наприклад, не вмію. Вмію лише палицю у руках тримати і гроші рахувати

Сейчас море роликов в интернете.
Половозрелый мужик в состоянии выполнить всё. К тому же это крайне увлекательно
Мужики сейчас часто продают 3д лазерные нивелиры, станки с мокрым резом плитки после укладки одной квартиры.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 18:43

  Investor_K написав:Я, наприклад, не вмію. Вмію лише палицю у руках тримати і гроші рахувати
о а я вас видел на видео
https://www.youtube.com/shorts/bvQSYKwr ... ture=share
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 20:53

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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.

Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:35

  BIGor написав:
  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.

Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.

Має бути дешевше!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 21:55

  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК.
Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.

нужно подождать пока проголодаются, а потом нанять "поляков/молдован..."
жадность - должна быть наказана
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:47

  Striker написав:Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому

в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:55

  Феодал написав:
  UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки

нужно подождать пока проголодаются, а потом нанять "поляков/молдован..."
жадность - должна быть наказана
та...
они тут будут не дольше, чем до первой оторванной взрывом головы поляка\молдаванина, показанной в медиа.
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Повідомлення Додано: Вів 07 січ, 2025 22:58

  UA написав:
  BIGor написав:Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.

скабаева скаже - "На них працює вся Европа"
на Сталина в 43м-45м (почти)весь мир работал.
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