Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
что то не нравится? клади сам)
Я, наприклад, не вмію. Вмію лише палицю у руках тримати і гроші рахувати
Сейчас море роликов в интернете. Половозрелый мужик в состоянии выполнить всё. К тому же это крайне увлекательно Мужики сейчас часто продают 3д лазерные нивелиры, станки с мокрым резом плитки после укладки одной квартиры.
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.
UA написав:В Киеве, сейчас спецы хотят 5000 грн за рабочий день. Сантехники иногда требуют 10 000 грн. в день на руки. Ибо ТЦК. Единственное, класть в день по 5-6 метров плитки с подрезками затирками, в 56 лет он долго не сможет.
нужно подождать пока проголодаются, а потом нанять "поляков/молдован..." жадность - должна быть наказана
Striker написав:Я не писав тут, що продав. Але так, продав місяць тому
в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом? квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?
А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае. Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным