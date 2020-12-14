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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 08:20
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників
Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 08 січ, 2025 10:50
8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 08 січ, 2025 11:03
Wirująświatła написав:
8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.
Может его зафиксировали?! 😺
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Bolt
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Додано: Сер 08 січ, 2025 11:17
Bolt написав: Wirująświatła написав:
8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.
Может его зафиксировали?! 😺
Главное чтоб не «высадили» из «поездки». Он ведь немолодой.
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Hotab
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:28
Hotab написав: Bolt написав: Wirująświatła написав:
8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.
Может его зафиксировали?! 😺
Главное чтоб не «высадили» из «поездки». Он ведь немолодой.
Может в Ебипет рванул.
Набереться сил, отдохнет и снова начнет клеймить кляту владу
А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн.
Что кстати явно пойдет не на дорожай.
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Хомякоид
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:36
Хомякоид
А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі?
В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні.
Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.
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Hotab
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44
Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників
Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.
Ой. Знаем мы их посадки.
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Бетон
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