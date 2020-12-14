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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12169121701217112172
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:20

Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 10:50

8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:03

  Wirująświatła написав:8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.

Может его зафиксировали?! 😺
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 11:17

  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.

Может его зафиксировали?! 😺

Главное чтоб не «высадили» из «поездки». Он ведь немолодой.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:28

  Hotab написав:
  Bolt написав:
  Wirująświatła написав:8й день нет сообщений от франта. почему никто не беспокоится? один я за всех переживать должен.

Может его зафиксировали?! 😺

Главное чтоб не «высадили» из «поездки». Он ведь немолодой.


Может в Ебипет рванул.
Набереться сил, отдохнет и снова начнет клеймить кляту владу :D

А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн.
Что кстати явно пойдет не на дорожай.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:36

Хомякоид
А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі?
В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні.
Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44

  Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.



Ой. Знаем мы их посадки.
Замена смотрящего
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:02

  Хомякоид написав: А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн.
Что кстати явно пойдет не на дорожай.

Стратегічно він правий.
Тактично бувають періоди коли можна заробити.
Протилежний полюс Франта це Прохожий.
Оба до беспамятства категоричні у своїх судженнях.
UA
 
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  #<1 ... 12169121701217112172
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