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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12170121711217212173
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:38

  Hotab написав:Хомякоид
А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі?
В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні.
Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.


Якщо втратимо лівий берег то це втрата вугілля, залізної руди, газа та половини сільського господарства.
Х.З. на чому тоді будувати державу ? Провести реформи не вийдем навіть на рівень Польщі бо там 40 млн. населення.

Читав інтервю рила з Запоріжжя. Після початку обстрілу КАБами міста ціни значно впали і продажі встали. Так що поки в тих краях хати тільки вниз.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:40

  _hunter написав:
  Хомякоид написав:
Может в Ебипет рванул.
Набереться сил, отдохнет и снова начнет клеймить кляту владу :D

А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн.
Что кстати явно пойдет не на дорожай.

Т.е. число не изменится? -- что это за демографи такие? :roll:

Є варіанти в гіршу сторону.
Наприклад ТЦК реформують в ЦВК.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 13:55

  _hunter написав:Т.е. число не изменится? -- что это за демографи такие? :roll:


https://www.unian.ua/society/naselennya ... 49456.html
За прогнозами уряду, до 2040 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Однак насправді це ще не найгірший сценарій, заявила в коментарі РБК-Україна провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова.

"Я завжди кажу, що 25 млн - це доволі песимістичний, але не найпесимістичніший сценарій. Тобто потрібно бути готовими й до того, що у нас буде значно менше, ніж 25 млн", - сказала вона.

Як писав УНІАН, у жовтні перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що за прогнозами міністерства, до 2040 року в Україні може залишитися лише близько 25 млн населення.

Явно до дорожаю. Хто буде кидати дровішки дорожаю ? :shock:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 14:24

  UA написав:
  Хомякоид написав: А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн.
Что кстати явно пойдет не на дорожай.

Стратегічно він правий.
Тактично бувають періоди коли можна заробити.
Протилежний полюс Франта це Прохожий.
Оба до беспамятства категоричні у своїх судженнях.

Франт хотя бы весёлый был, хомячков любил. :(
стратегически был прав rjkz который кстати тоже пропал.
он и про разрушительную войну с руснёй до 24.02.22 писал, все Алеппо вспоминал. тогда не верилось что русня начнет стирать города в пыль. Крым и Донецк же не стирали.
Wirująświatła
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