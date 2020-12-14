Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hotab написав:Хомякоид А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі? В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні. Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.
Якщо втратимо лівий берег то це втрата вугілля, залізної руди, газа та половини сільського господарства. Х.З. на чому тоді будувати державу ? Провести реформи не вийдем навіть на рівень Польщі бо там 40 млн. населення.
Читав інтервю рила з Запоріжжя. Після початку обстрілу КАБами міста ціни значно впали і продажі встали. Так що поки в тих краях хати тільки вниз.
_hunter написав:Т.е. число не изменится? -- что это за демографи такие?
https://www.unian.ua/society/naselennya ... 49456.html За прогнозами уряду, до 2040 року населення України може скоротитися до 25 мільйонів осіб. Однак насправді це ще не найгірший сценарій, заявила в коментарі РБК-Україна провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Світлана Аксьонова.
"Я завжди кажу, що 25 млн - це доволі песимістичний, але не найпесимістичніший сценарій. Тобто потрібно бути готовими й до того, що у нас буде значно менше, ніж 25 млн", - сказала вона.
Як писав УНІАН, у жовтні перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що за прогнозами міністерства, до 2040 року в Україні може залишитися лише близько 25 млн населення.
Явно до дорожаю. Хто буде кидати дровішки дорожаю ?
Хомякоид написав: А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн. Что кстати явно пойдет не на дорожай.
Стратегічно він правий. Тактично бувають періоди коли можна заробити. Протилежний полюс Франта це Прохожий. Оба до беспамятства категоричні у своїх судженнях.
Франт хотя бы весёлый был, хомячков любил. стратегически был прав rjkz который кстати тоже пропал. он и про разрушительную войну с руснёй до 24.02.22 писал, все Алеппо вспоминал. тогда не верилось что русня начнет стирать города в пыль. Крым и Донецк же не стирали.
Wirująświatła КоляПГС появился две ночи назад на ветке про эмиграцию и колбасу потолще, консультирует там по налогам и вдумчиво. Киев и даже Харьков Алеппо не стали, хотя Харьков достают не только кабами но и градом. Франта вроде забанили до пятницы или позже, появится и начнёт пророчества петлюровские кидать
Хомякоид написав: А кстати что Франт писал не так разве ? Уже демографі признают в интервью что украинцев макимум будет после войні 25-30 млн. Что кстати явно пойдет не на дорожай.
Стратегічно він правий. Тактично бувають періоди коли можна заробити. Протилежний полюс Франта це Прохожий. Оба до беспамятства категоричні у своїх судженнях.
Франт хотя бы весёлый был, хомячков любил. стратегически был прав rjkz который кстати тоже пропал. он и про разрушительную войну с руснёй до 24.02.22 писал, все Алеппо вспоминал. тогда не верилось что русня начнет стирать города в пыль. Крым и Донецк же не стирали.
Не хомʼяків, а білок, і то своєрідно - свистів в них
барабашов написав:Wirująświatła КоляПГС появился две ночи назад на ветке про эмиграцию и колбасу потолще, консультирует там по налогам и вдумчиво. Киев и даже Харьков Алеппо не стали, хотя Харьков достают не только кабами но и градом. Франта вроде забанили до пятницы или позже, появится и начнёт пророчества петлюровские кидать
Хорошо что сами жители Харькова не такие информированные как Барабашов. Грады до города доставали лишь в 2022м. Да и к КАБономителям уже нашли, вероятно, какой-то ключик.