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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12171121721217312174
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:44

Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 08 січ, 2025 16:50, всього редагувалось 2 разів.
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Я уже пол года на одну из машин не страховал.2 кг жалко. А теперь без страховки вообще половина народа будет ездить.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:54

  serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.

https://shop.pzu.com.ua/osago/index?ord ... pp=5137200
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:58

  Vadim_ написав:
  serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.

https://shop.pzu.com.ua/osago/index?ord ... pp=5137200

Сходил по ссыпке. 5400 грн увидел. При смене города цена не меняется. Интересно.

Заметил ваше подчеркивание про франшизу. Вы нашли вариант с ненулевой франшизой ? Раньше всегда их выбирал. Виду что из нет больше
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 08 січ, 2025 17:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 16:59

  Хомякоид написав: Х.З. на чому тоді будувати державу ?


В мире куча стран которые не строят державу, а занимаются всякой фигней вроде войны, торговли наркотой, и эксплуатацией детского труда.
Ну пойдем в эту нишу- свято место пусто не бывает.Кто сказал что нам уготована судьба Польши а не Сомали? Кроме хотелок,естественно.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:01

Страховку краще було робити або через монобанк, або додаток фішка від окко, з кешбеком 20%.
Перед новим роком обьєм 2.4 коштував 3200 грн з поверненням на карту +-600 грн, зараз перевірив 6200, та повертають 200.
Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам... :cry:
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 17:34

  Bolt написав:
  Vadim_ написав:
  Олежан написав:парни. немного флуда.
вы видели цены на ОСАГО 25году?
если обычное авто - 6000+ грн/год
если такси ам?)

Обычное авто , это до 1600 см3, 4600грн/год.
да , подорожало


Кроме того, мусора теперь могут страховку при любой проверке доков проверять, а не только при составлении административки.


камеры теперь в автоматическом режиме лупят штрафы если нет осаго :mrgreen:
Олежан
 
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