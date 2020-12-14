Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.
Востаннє редагувалось serg1974 в Сер 08 січ, 2025 16:50, всього редагувалось 2 разів.
serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.
serg1974 написав:Vadim_ 2литра - уже 6к. Рост в 3:5 раза. Пропали варианты страховок с ненулевой франшизой. Если раньше можно было выплатить «франшизу» напрямую пострадавшему в самых мелких ДТП, и остаться условно при своих деньгах и обойтись без протокола, то теперь будет выбор— выплатить кровные либо оформлять протокол. Сочувствую киевским водителям. Причин для пробок меньше не станет.
Хомякоид написав: Х.З. на чому тоді будувати державу ?
В мире куча стран которые не строят державу, а занимаются всякой фигней вроде войны, торговли наркотой, и эксплуатацией детского труда. Ну пойдем в эту нишу- свято место пусто не бывает.Кто сказал что нам уготована судьба Польши а не Сомали? Кроме хотелок,естественно.
Страховку краще було робити або через монобанк, або додаток фішка від окко, з кешбеком 20%. Перед новим роком обьєм 2.4 коштував 3200 грн з поверненням на карту +-600 грн, зараз перевірив 6200, та повертають 200. Та на саправді, ті хто обіцяв тримати ціни лізуть в кишені пересічинх все глибше по всім напрямкам...