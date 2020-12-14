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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12169121701217112172
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:20

Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:36

Хомякоид
А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі?
В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні.
Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44

  Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.



Ой. Знаем мы их посадки.
Замена смотрящего
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:00

Як справи в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков?
Гуд?
Трамп змусить уродів-дерибанщиків у вишиванках до пупа розпочати виробництво власних балістичних ракет?
Інакше - привіт, петлюрівський вагончик і мексиканський кордон.

Ось деякі досягнення уродів, за 33 роки дерибану:
"В рейтинге стран по качеству жизни Украина заняла 66-ю позицию из 83 возможных. А в топ-10 попали 9 европейский стран и одна из арабских стран.

Об этом свидетельствуют данные международного проекта Numbeo, который опубликовал ежегодный рейтинг."
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 21:35

О, фаталист разбанился. Некоторые переживали.
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:36

  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Striker
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:43

  serg1974 написав:О, фаталист разбанился. Некоторые переживали.

Мабуть, за нього заплатили . Ті грошей на пропагандонів не шкодують.
Investor_K
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