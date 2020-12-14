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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 08:20
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників
Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.
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Wirująświatła
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:36
Хомякоид
А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі?
В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні.
Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44
Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників
Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.
Ой. Знаем мы их посадки.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 21:00
Як справи в країні крєпкіх бесхозяйствєнніков?
Гуд?
Трамп змусить уродів-дерибанщиків у вишиванках до пупа розпочати виробництво власних балістичних ракет?
Інакше - привіт, петлюрівський вагончик і мексиканський кордон.
Ось деякі досягнення уродів, за 33 роки дерибану:
"В рейтинге стран по качеству жизни Украина заняла 66-ю позицию из 83 возможных. А в топ-10 попали 9 европейский стран и одна из арабских стран.
Об этом свидетельствуют данные международного проекта Numbeo, который опубликовал ежегодный рейтинг."
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Додано: Сер 08 січ, 2025 21:35
О, фаталист разбанился. Некоторые переживали.
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serg1974
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Додано: Сер 08 січ, 2025 22:36
flysoulfly написав:
в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?
А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным
Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 22:43
serg1974 написав:
О, фаталист разбанился. Некоторые переживали.
Мабуть, за нього заплатили . Ті грошей на пропагандонів не шкодують.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 00:03
Frant привет, как прошли праздники, признавайся много пил? какие новые светлые мысли посетили твою голову?
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Wirująświatła
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