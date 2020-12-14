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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12169121701217112172
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 06:18

  gonchik74 написав:Це все дуже індивідуально. На початку повномасштабки дав малій суму на три роки навчання. Часи постковідні, фізичні каси не працюють ( в її банку вони й зараз не працюють). Ходила клала. Потім банк захотів пояснень, потім податкова. Добре, що сума не перевищила граничної для студента нерезидента. Бо хотіли протрактувати як інкам і оподаткувати за ставками Нідерландів.
Днями розмовляв з менеджером. Каже, що хтось може роками носити по десятці в місяць, а когось на третій-пʼятій трансакції вздрючать. В любому випадку треба мати в загашнику якийсь документ про походження, або бути в змозі його швиденько зробити. Велике придбання - вірний шлях до фінмону)


Я думаю, алгоритми банка працюють згiдно з профiлем клієнта.
Якщо приходить на рахунок офiцiйна зарплата, то по тищi-двi закидати в межах зарплати не має бути проблем.
Якщо профiль клієнта не вiдповiдає сумам якi кладуться на рахунок, як було в вашому випадку, то дiйсно алгоритми можуть спрацьовувати.

В мене теж раз спацювало, коли за першу аренду потрiбно було з карти заплатити. То я карту вiдкрив, поклав грошi, i потiм намагався перевести, це все в один день, то менi i заблочили.
Але коли стала ЗП капати на рахунок, то такого бiльше не траплялось.

Я дуже часто бачу що люди кладуть кеш в банкоматах.
Важко уявити що всiх потiм в банк викликають давати пояснення.

Але i в Українi щось подiбне починають вводити, судячи з деякiх гiлок тут на форумi.
little_wanderer
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 08:20

Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.


Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:36

Хомякоид
А якщо всі вони(чи майже) зберуться на правому (лише) березі?
В Донецьку досі повно зачинених квартир. А люди як не в Києві, так вже в Європі. Але кого цікавить житло в Донецьку? Чи Херсоні.
Вже навіть ІА шукає нахалбуди войцеховського. Мабуть в Запоріжжі розцікавився хатами.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44

  Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.



Ой. Знаем мы их посадки.
Замена смотрящего
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:36

  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 12:36

  Олежан написав:
  BIGor написав:Невже глобалізація оминула Україну? За такі гроші можна бригаду німців найняти, навіть не молдован/таджиків і інших.

всмісле?
в США за эти деньги даже голодного эмигранта не поднять с дивана)))

BIGor вже себе вважає німцем.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:
  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Ви ж не на рахунок ФОП кладете :)
Оборотів і залишків на ваших рахунках податкова не бачить, хіба що ви ще субсидію захочете
Faceless
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  #<1 ... 12169121701217112172
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