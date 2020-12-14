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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12168121691217012171
Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44

  Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників

Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.



Ой. Знаем мы их посадки.
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Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 08 січ, 2025 22:36

  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Striker написав:
  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Ви ж не на рахунок ФОП кладете :)
Оборотів і залишків на ваших рахунках податкова не бачить, хіба що ви ще субсидію захочете
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 16:41

сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))

п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:11

  stokoz написав:сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))

п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )

Бізнес на теремках - звучить смішно)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 17:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

stokoz написав:сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))

п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
так а в якому році був зданий будинок?
«брал в 2015» - це готове, чи деріватив?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 18:13

stokoz написав:
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.


Теремки и Бизнес класс - звучит очень смешно.
Олежан
 
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