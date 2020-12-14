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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 08 січ, 2025 12:44
Wirująświatła написав:
Судитимуть посадовця КМДА, який організував схему поборів зі столичних перевізників
Повідомлено про підозру заступнику директора одного із департаментів КМДА , який вимагав хабарі у київських автоперевізників. Підозру також повідомлено приватному підприємцю, який допомагав чиновнику організувати систему поборів. Про це повідомляє ДБР.
Ой. Знаем мы их посадки.
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Додано: Сер 08 січ, 2025 22:36
flysoulfly написав:
в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?
А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным
Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 13:43
Striker написав: flysoulfly написав:
в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?
А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным
Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Ви ж не на рахунок ФОП кладете
Оборотів і залишків на ваших рахунках податкова не бачить, хіба що ви ще субсидію захочете
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Додано: Чет 09 січ, 2025 16:41
сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:11
stokoz написав:
сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
Бізнес на теремках - звучить смішно)
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Додано: Чет 09 січ, 2025 17:37
stokoz написав:сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
так а в якому році був зданий будинок?
«брал в 2015» - це готове, чи деріватив?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 18:13
stokoz написав:
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
Теремки и Бизнес класс - звучит очень смешно.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:46
stokoz написав:
сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
Тут на гілці то обвалішек взагалі не лишилось.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 19:47
Олежан написав:
stokoz написав:
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
Теремки и Бизнес класс - звучит очень смешно.
Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 20:19
BIGor написав:
Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?
То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
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