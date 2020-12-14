та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових
зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:31
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 09 січ, 2025 21:00
Я не за Голосуху, а за Теремки що згадали вище. Що там є чи було з бізнесу в 2015? Навіть якщо Республіку в якихось фантазіях натягнути, то її здається ще не почали тоді продавати
Додано: Чет 09 січ, 2025 22:04
Коли Голосуху активно будували та продавали, була реклама що це ЖК классу Бизнес+
Це була завітна мрія успішних чиновників, силовиків та дітей донецьких бізнесменів - гопників.
Хоча на той час цей район мав складнощі з транспортною логістикою через стоячу в заторах Деміївську площу.
це зараз, це майже центр.
|