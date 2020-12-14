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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12169121701217112172
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 20:31

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  BIGor написав:Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?

То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових

зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 21:00

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  BIGor написав:Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?

То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових

зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема

Я не за Голосуху, а за Теремки що згадали вище. Що там є чи було з бізнесу в 2015? Навіть якщо Республіку в якихось фантазіях натягнути, то її здається ще не почали тоді продавати
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:04

  kingkongovets написав:
Faceless написав:
  BIGor написав:Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?

То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових

зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема

Коли Голосуху активно будували та продавали, була реклама що це ЖК классу Бизнес+
Це була завітна мрія успішних чиновників, силовиків та дітей донецьких бізнесменів - гопників.
Хоча на той час цей район мав складнощі з транспортною логістикою через стоячу в заторах Деміївську площу.
це зараз, це майже центр.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:38

Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:41

  UA написав:Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.

Вважаєте, що має бути дешевше?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:50

Прикольный гараж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WRJC4.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 22:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:Прикольный гараж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WRJC4.html
Сумно а не прикольно.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:06

  Investor_K написав:
  UA написав:Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.

Вважаєте, що має бути дешевше?

Є покупці на паркінг.
Якщо це пік ціни, то треба задовільнити потреби людей.
Авто теж продам.
Піду до Віталіка на курси водіння самоката.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:07

  Wirująświatła написав:Прикольный гараж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WRJC4.html

По чем сотка землі в Ірпені?
UA
 
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