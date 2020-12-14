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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 09 січ, 2025 20:31
Faceless написав: BIGor написав:
Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?
То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових
зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема
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kingkongovets
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Додано: Чет 09 січ, 2025 21:00
kingkongovets написав: Faceless написав: BIGor написав:
Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?
То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових
зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема
Я не за Голосуху, а за Теремки що згадали вище. Що там є чи було з бізнесу в 2015? Навіть якщо Республіку в якихось фантазіях натягнути, то її здається ще не почали тоді продавати
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:04
kingkongovets написав: Faceless написав: BIGor написав:
Перший полтос Ейрмакса на Голосієво хіба не був бізнес-клас?
То хіба теремки?
П.С. Може то комерцію мали на увазі, а не бізнес-клас
та яким боком Голосуха до бізнесу?
комфорт, відрижка нульових
зи: окрім Сонячної брами там про бізнес ніби нічого і нема
Коли Голосуху активно будували та продавали, була реклама що це ЖК классу Бизнес+
Це була завітна мрія успішних чиновників, силовиків та дітей донецьких бізнесменів - гопників.
Хоча на той час цей район мав складнощі з транспортною логістикою через стоячу в заторах Деміївську площу.
це зараз, це майже центр.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:38
Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:41
UA написав:
Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.
Вважаєте, що має бути дешевше?
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:50
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Додано: Чет 09 січ, 2025 22:59
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:06
Investor_K написав: UA написав:
Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.
Вважаєте, що має бути дешевше?
Є покупці на паркінг.
Якщо це пік ціни, то треба задовільнити потреби людей.
Авто теж продам.
Піду до Віталіка на курси водіння самоката.
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:07
По чем сотка землі в Ірпені?
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