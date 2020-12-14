RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12170121711217212173
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:13

  Frant написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:Прикольный гараж
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... WRJC4.html
Сумно а не прикольно.

Наглядний результат правління крєпкіх бесхозяйствєнніков, які в 1991 році отримали на шару величезну квітучу територію. Навіть не віриться, що так було. Майстри пройопу і дерибану, яким не можна довірити поганий колгосп чи сільській клуб. :mrgreen:

Проїдьте по дальнім селам і містечкам - те ж саме, навіть без війни.
Повна розруха, демографічна і економічна катастрофа.
Недарма 34 роки народ звідси валить на всі чотири сторони. :mrgreen:

Тут жирують пшенично-чавунні олігархи і їх прислуга, тобто 5% населення.
Решта - мінімальні зарплати в Європі, 200-400 дол/міс за роботу або 500 дол/міс за каторжну пахоту.

Кому не спится в ночь глухую?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10141
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12170121711217212173
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25128 16803919
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 січ, 2025 13:32
Олежан
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5487778
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58245
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7222)
10.01.2025 07:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.