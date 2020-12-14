Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Наглядний результат правління крєпкіх бесхозяйствєнніков, які в 1991 році отримали на шару величезну квітучу територію. Навіть не віриться, що так було. Майстри пройопу і дерибану, яким не можна довірити поганий колгосп чи сільській клуб.
Проїдьте по дальнім селам і містечкам - те ж саме, навіть без війни. Повна розруха, демографічна і економічна катастрофа. Недарма 34 роки народ звідси валить на всі чотири сторони.
Тут жирують пшенично-чавунні олігархи і їх прислуга, тобто 5% населення. Решта - мінімальні зарплати в Європі, 200-400 дол/міс за роботу або 500 дол/міс за каторжну пахоту.