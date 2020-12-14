|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:13
Frant написав: Faceless написав:
Сумно а не прикольно.
Наглядний результат правління крєпкіх бесхозяйствєнніков, які в 1991 році отримали на шару величезну квітучу територію. Навіть не віриться, що так було. Майстри пройопу і дерибану, яким не можна довірити поганий колгосп чи сільській клуб.
Проїдьте по дальнім селам і містечкам - те ж саме, навіть без війни.
Повна розруха, демографічна і економічна катастрофа.
Недарма 34 роки народ звідси валить на всі чотири сторони.
Тут жирують пшенично-чавунні олігархи і їх прислуга, тобто 5% населення.
Решта - мінімальні зарплати в Європі, 200-400 дол/міс за роботу або 500 дол/міс за каторжну пахоту.
Кому не спится в ночь глухую?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 10141
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 904 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 09:25
Frant написав:
які в 1991 році отримали на шару величезну квітучу територію
В 1991-му ви явно не жили тут)
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 4
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 10:51
2587715 написав: Frant написав:
які в 1991 році отримали на шару величезну квітучу територію
В 1991-му ви явно не жили тут)
ага, а ще ці совкодрочери полюбляють насипати про «казкове місто-сад», яким нібито був Київ до 91го і як його за ці роки «спаплюжили» новобудовами і трц
і несвідома молодіж та понаїхи в цю херню же ж вірять
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11514
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2692 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25128
|16803941
|
|
|1374
|5487779
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|58245
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|