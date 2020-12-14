|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:20
Striker написав: flysoulfly написав:
в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?
А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным
Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд - чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение
.
Если кладете валюту
в банк на счет - на валюту
подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых
3/5 не сможет далее источник происхождения валюты
надьожно обосновать, если финмону банковскому
(а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной
наличности (а не просто гривневой
суммы договора)
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5731
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1816 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:47
stokoz написав:
сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
ой какие все далекоглядні задним умом
Шо ж тогда и теще не купили заранее, пока было "не дорого" ?
Неизбежная перспектива войны на десятилетия с ползучим неуклонным ухудшением была не заметна, да?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 5731
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1816 раз.
- Подякували: 320 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:06
flysoulfly написав: Striker написав: flysoulfly написав:
в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?
А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным
Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд - чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение
.
Если кладете валюту
в банк на счет - на валюту
подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых
3/5 не сможет далее источник происхождения валюты
надьожно обосновать, если финмону банковскому
(а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной
наличности (а не просто гривневой
суммы договора)
А если картой Привата сделку оплатить, пропустят? Импортные карточки это ж уже головная боль украинского финмона, а не ихнего..
-
2587715
-
-
- Повідомлень: 16
- З нами з: 25.12.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:38
flysoulfly написав: stokoz написав:
сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))
п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )
ой какие все далекоглядні задним умом
Шо ж тогда и теще не купили заранее, пока было "не дорого" ?
Неизбежная перспектива войны на десятилетия с ползучим неуклонным ухудшением была не заметна, да?
а 10 років користування або оренди цієї нерухомості ми не враховуємо, нє?)
нерухомість - це не інструмент зберігання, а засіб виробництва, який при неправильному виборі чи невмілому адмініструванні легко перетворюється з актива на пасив і робити висновки про вдалість інвестицій в нерухомість на основі різниці її ринкової вартості на моменті в рандомні періоди - щонайменш не дуже розумно
це ж профільна гілка про київську нерухомість на фінансовому форумі, йомайо
скільки вже можна гнати цю дикуху?
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 11515
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2692 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:42
2587715 написав: flysoulfly написав: Striker написав:
Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд - чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение
.
Если кладете валюту
в банк на счет - на валюту
подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых
3/5 не сможет далее источник происхождения валюты
надьожно обосновать, если финмону банковскому
(а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной
наличности (а не просто гривневой
суммы договора)
А если картой Привата сделку оплатить, пропустят? Импортные карточки это ж уже головная боль украинского финмона, а не ихнего..
Якщо в продавця був би термінал то ніякої проблеми оплатити карткою б не було б
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35894
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1462 раз.
- Подякували: 8115 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25128
|16804535
|
|
|1374
|5487793
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|58245
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|