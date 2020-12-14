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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12170121711217212173
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:20

  Striker написав:
  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд -
чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение .

Если кладете валюту в банк на счет - на валюту подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых 3/5 не сможет далее источник происхождения валюты надьожно обосновать, если финмону банковскому (а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной наличности (а не просто гривневой суммы договора)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 14:47

  stokoz написав:сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))

п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )

ой какие все далекоглядні задним умом

Шо ж тогда и теще не купили заранее, пока было "не дорого" ? :) Неизбежная перспектива войны на десятилетия с ползучим неуклонным ухудшением была не заметна, да?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:06

  flysoulfly написав:
  Striker написав:
  flysoulfly написав:в договоре сумма в гривнях же, по какому курсу прописали, с запасом?
квитанции персонифицированные на покупку валюты есть?

А то с текущей\будущей неизбежной девальвацией оглянуться не успеете - окажется, что подтвежденная документом сумма гривнедоходов уже эквивалентна не всем $30К, а только $25-27К, и это в самом лучшем случае.
Мне в свойо время те девальвации 2008-09 и 2014-15 именно из-за документов стали как серпом по яхтам... в виде гемора последующих подтверждений источников реальных сумм (в валюте) того нажитого непосильным

Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд -
чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение .

Если кладете валюту в банк на счет - на валюту подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых 3/5 не сможет далее источник происхождения валюты надьожно обосновать, если финмону банковскому (а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной наличности (а не просто гривневой суммы договора)
А если картой Привата сделку оплатить, пропустят? Импортные карточки это ж уже головная боль украинского финмона, а не ихнего..
2587715
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 15:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

flysoulfly написав:
  stokoz написав:сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))

п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )

ой какие все далекоглядні задним умом

Шо ж тогда и теще не купили заранее, пока было "не дорого" ? :) Неизбежная перспектива войны на десятилетия с ползучим неуклонным ухудшением была не заметна, да?
а 10 років користування або оренди цієї нерухомості ми не враховуємо, нє?)

нерухомість - це не інструмент зберігання, а засіб виробництва, який при неправильному виборі чи невмілому адмініструванні легко перетворюється з актива на пасив і робити висновки про вдалість інвестицій в нерухомість на основі різниці її ринкової вартості на моменті в рандомні періоди - щонайменш не дуже розумно

це ж профільна гілка про київську нерухомість на фінансовому форумі, йомайо

скільки вже можна гнати цю дикуху?
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 16:42

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2587715 написав:
  flysoulfly написав:
  Striker написав:Смієтесь?) Ніякого курсу в договорі, сума в грн, які ще квитанції) Там долари десятиріччя (скоріше не одне) збирали, поступово купували і клали в кубишку. І ще прикол в тому, що 2/5 квартири були у батьків і дружина по-факту може покласти в банк на рахунок тільки 3/5. Але в банку натякнули, що можна в декілька банок покласти, тільки ми вам нічого не говорили) Але я не знаю чи бачить це податкова і як відреагує.
Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд -
чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение .

Если кладете валюту в банк на счет - на валюту подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых 3/5 не сможет далее источник происхождения валюты надьожно обосновать, если финмону банковскому (а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной наличности (а не просто гривневой суммы договора)
А если картой Привата сделку оплатить, пропустят? Импортные карточки это ж уже головная боль украинского финмона, а не ихнего..
Якщо в продавця був би термінал то ніякої проблеми оплатити карткою б не було б
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 17:58

  flysoulfly написав:Вы не поняли меня.
Сумму в договоре можно было написать по курсу 41.50, а можно по курсу 45,0 итд -
чтоб на бóльшую номинально сумму гривневую был документ подтверждающий происхождение .

Если кладете валюту в банк на счет - на валюту подтверждение происхождения имеете?
Даже жена без персонифицированных квитанций покупки валюты на сумму своих гривневых 3/5 не сможет далее источник происхождения валюты надьожно обосновать, если финмону банковскому (а никакой не налоговой) захочется запросить.
Опять же - через границу не вывезете(теоретически) наличку от эквивалента10000 € без документального подтверждения происхождения (покупки или снятия с банксчета) именно валютной наличности (а не просто гривневой суммы договора)

Та я зрозумів вас. Ми про це не думали, половину вже поклали в банк в грн і купили ОВДП, а половина у валюті в сейфі в банку. На вересень, коли буде погашення і виплата другої частини купону, капне майже 80к грн %, в банку сказали, що потім їх буде враховано і можна буде збільшити суму в анкеті. А який курс буде на той момент ніхто не знає, сподіваюсь не більше 47 грн.
А на рахунок того, щоб покласти саме валюту в банк на рахунок (крім як для купівлі валютних ОВДП не бачу жодного сенсу), то хіба не прокатить підтвердження в грн, якщо я умовно буду класти половину від цієї суми, а поміняв гривню на валюту у місцевого міняли Васі на ринку? І це в інший банк, а не в той, де уже поклали велику суму.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 20:51

  flysoulfly написав:
  stokoz написав:сколько топику лет? больше 10?
ну как там? обвал начался? )))

п.с. брал в 2015 на темеках в бизнесе 79 квадратов за 73 тыс.у.е.
сейчас в продаже ток одна квартира "после строителей", 65 к. за 40 метров ))
думал теще переселенке купить... оказалось цена космос
ждите дальше )

ой какие все далекоглядні задним умом

Шо ж тогда и теще не купили заранее, пока было "не дорого" ? :) Неизбежная перспектива войны на десятилетия с ползучим неуклонным ухудшением была не заметна, да?

только ленивый не смог поднять на недвиге приличное состояние.
а участники финансового форума тем более обязаны это уметь.
войны, эпидемии, кризисы - всегда что-то случается.
нужно быть не бревном, а немного двигаться в такт
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:27

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вы сделали это приличное состояние или оно приличное тольео в этой стране?
И чтоб ею заниматься как вы вначале надо что нибудь купить не по ценам 99/2000годов и продать с прибылью
А покупатель именно на вашу прелесть должен раскошелиться и отчехлиться
Или 2-3-4 "кирпича" вам родители подарили сразу по окончанию ДИИТа - работай сынка, покупай по двухе за метр на Нагорке и продавай по три!
Те кто не ссали купить биток по 17 или почём его низы были недавно или 10 лет назад по штуке - как на успешных успехов от бетона смотреть будут?
барабашов
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:только ленивый не смог поднять на недвиге приличное состояние.
а участники финансового форума тем более обязаны это уметь.
войны, эпидемии, кризисы - всегда что-то случается.
нужно быть не бревном, а немного двигаться в такт
Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению, а не прозорливости
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:47

  UA написав:Вам не здається, що зараз 2008 рік по цінах на підземні паркінги в престижних ЖК?
Така собі підземна цінова бульбашка.

може тому що "уламки"
flyman
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