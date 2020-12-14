Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:27

Вы сделали это приличное состояние или оно приличное тольео в этой стране?

И чтоб ею заниматься как вы вначале надо что нибудь купить не по ценам 99/2000годов и продать с прибылью

А покупатель именно на вашу прелесть должен раскошелиться и отчехлиться

Или 2-3-4 "кирпича" вам родители подарили сразу по окончанию ДИИТа - работай сынка, покупай по двухе за метр на Нагорке и продавай по три!

Те кто не ссали купить биток по 17 или почём его низы были недавно или 10 лет назад по штуке - как на успешных успехов от бетона смотреть будут?