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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:49
молнія два раза в гром не попадає (народна якби мудрість)
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flyman
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 21:52
барабашов написав:
Те кто не ссали купить биток по 17 или почём его низы были недавно или 10 лет назад по штуке
чтоб купить биток по штуке - надо было иметь инсайдерскую информацию. Тогда ведь много чего продавалось, как и сейчас.
Разница в том, что в однушке со вторички, можно кости кинуть, когда из своей жена выгонит, даже если однушка упадет в цене. А вот в битке не переконтуешься, если он обратно к 1000 вернется.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:15
2587715 написав: Бетон написав:
только ленивый не смог поднять на недвиге приличное состояние.
а участники финансового форума тем более обязаны это уметь.
войны, эпидемии, кризисы - всегда что-то случается.
нужно быть не бревном, а немного двигаться в такт
Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению, а не прозорливости
это лишь подчёркивает правило: заниматься нужно тем, в чём разбираетесь.
уже сто раз об этом писано.
так в любом рынке. что-то наподобие загона овец.
только по вашему слову "недострои" можно заявить, что это именно они
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Бетон
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:22
барабашов написав:
Вы сделали это приличное состояние или оно приличное тольео в этой стране?
И чтоб ею заниматься как вы вначале надо что нибудь купить не по ценам 99/2000годов и продать с прибылью
А покупатель именно на вашу прелесть должен раскошелиться и отчехлиться
Или 2-3-4 "кирпича" вам родители подарили сразу по окончанию ДИИТа - работай сынка, покупай по двухе за метр на Нагорке и продавай по три!
Те кто не ссали купить биток по 17 или почём его низы были недавно или 10 лет назад по штуке - как на успешных успехов от бетона смотреть будут?
мне по окончанию диита подарили пинком под зад и билет на поезд.
никакой магии нет. всё прозаично.
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Бетон
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:38
Бетон написав:
это лишь подчёркивает правило: заниматься нужно тем, в чём разбираетесь.
ну или если есть инсайдерская инфа. Но тут опять же - разбираетесь вы или нет, или достоверен ли был инсайд или нет, можно судить на выходе. На входе все считают себя экспертами
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2587715
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42
Бетон
А когда я окончил вуз то можно было вместо новой 99й на титарях или 10 летнего бумера как у Сани Белого купить трёху на Гагарина по 200 за метр или даже на Победе в кирпичном доме 93года на Восходе.
И как на ней кроме как сделав ремонт(говно+палки в позолоте) можно было там прикрутить(на ремонте), если потом, продав её допустим по 400, надо было срочно покупать ту же трёшку под капремонт через забор в 2002году, но уже по 300 с гаком?
Ваш же теперешний заработок основывается на почти беспроцентной Еоселе и своём таланте сделать занедорого инстаграмную бомжконфетку, зачастую и своими руками? Или по цене эконома в Праге и Варшаве гребут ЯГ с плинтусАми???
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барабашов
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:54
барабашов написав:Бетон
А когла я окончил вуз то можно было вместо новой 99й на титарях или 10 летнего бумера как у Сани Белого купить трёху на Гагарина по 200 за метр или даже на Победе в кирпичном доме 93года на Восходе.
И как на ней кроме как сделать ремонт можно было щарпботать(на ремонте) если потом продав её допустим по 400 надо было срочно покупать ту де трёшку род апремонт в 2002году но уже по 300 с гаком?
Ваш же теперешний заработок основывается на почти беспроцентной Еоселе и своём таланте сделать занедорого инстаграмную бомжконфетку, зачастую и своими руками? Или по цене эконома в Праге и Варшаве гребут ЯГ с плинтусАми???
0. ЯГ продаётся.
1. никакого таланта не нужно. я всего лишь объясняю, что быть просто финансистом недостаточно. а иногда и вредно.
2. своими руками не заработать (геморрой - можно. деньги - не)
3. сбор аналитики, часто, занимает больше времени, чем сама реализация. это большая, трудоёмка работа.
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Бетон
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:08
UA написав:
По чем сотка землі в Ірпені?
10-12куе, но там же (где тот гараж) локация одни руины.
Faceless написав:
Сумно а не прикольно.
написал прикольно чтобы людям стало интересно, а так конечно сумно. Там целый кооператив разбомбили.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:16
ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.
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Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:17
Бетон написав: барабашов написав:
Вы сделали это приличное состояние или оно приличное тольео в этой стране?
И чтоб ею заниматься как вы вначале надо что нибудь купить не по ценам 99/2000годов и продать с прибылью
А покупатель именно на вашу прелесть должен раскошелиться и отчехлиться
Или 2-3-4 "кирпича" вам родители подарили сразу по окончанию ДИИТа - работай сынка, покупай по двухе за метр на Нагорке и продавай по три!
Те кто не ссали купить биток по 17 или почём его низы были недавно или 10 лет назад по штуке - как на успешных успехов от бетона смотреть будут?
мне по окончанию диита подарили пинком под зад и билет на поезд
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никакой магии нет. всё прозаично.
На какой поезд?
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