Додано: П'ят 10 січ, 2025 22:42

Бетон

А когда я окончил вуз то можно было вместо новой 99й на титарях или 10 летнего бумера как у Сани Белого купить трёху на Гагарина по 200 за метр или даже на Победе в кирпичном доме 93года на Восходе.

И как на ней кроме как сделав ремонт(говно+палки в позолоте) можно было там прикрутить(на ремонте), если потом, продав её допустим по 400, надо было срочно покупать ту же трёшку под капремонт через забор в 2002году, но уже по 300 с гаком?

Ваш же теперешний заработок основывается на почти беспроцентной Еоселе и своём таланте сделать занедорого инстаграмную бомжконфетку, зачастую и своими руками? Или по цене эконома в Праге и Варшаве гребут ЯГ с плинтусАми???