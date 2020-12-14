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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12172121731217412175
Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:24

  Striker написав:ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.

Вибачаюсь , я там жив з дитинства, Гагаріна, , хто шо може гарантувати
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:31

  2587715 написав:Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению, а не прозорливости

Ні
Освітньо кваліфікаційний рівень.
Для саморозвитку можна повивчати
Соціодинаміка
Математична теорія Ральфа Елліотта
Але це дуже нудно.
Жаль модератор видаляє тут все цікаве.
Ретроспективно було б цікаво почитати.
Про модні МОПи, стояк однушек та ін.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 січ, 2025 23:41

  Бетон написав:0. ЯГ продаётся.
1. никакого таланта не нужно. я всего лишь объясняю, что быть просто финансистом недостаточно. а иногда и вредно.
2. своими руками не заработать (геморрой - можно. деньги - не)
3. сбор аналитики, часто, занимает больше времени, чем сама реализация. это большая, трудоёмка работа.

1+
2+ Але самому треба вміти роботи те, що контролюєшь
3 Здебільшого люди збирають ті аналітичні данні, які підтверджують їх хотелку.
В українців переважно відсуне критичне мислення. Така особливість.
В тих, в кого присуне, досить гарно себе тут почувають навіть зараз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24

  UA написав:
  2587715 написав:Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению, а не прозорливости

Ні
Освітньо кваліфікаційний рівень.
Для саморозвитку можна повивчати
Соціодинаміка
Математична теорія Ральфа Елліотта
Але це дуже нудно.
Жаль модератор видаляє тут все цікаве.
Ретроспективно було б цікаво почитати.
Про модні МОПи, стояк однушек та ін.

Ну вот вы вкладываетесь в новострой на котловане. У вас, допустим, даже есть инсайдерская инфа о том какой из прокуроров этот новострой крышует. Завтра сынок этого прокурора вляпывается в блудняк по наркоте, и чтоб его вынуть приходится расстаться с должностью. А новый прокурор оказывается несговорчивым по цене и хочет уже не 30% квартир, а 50%. Новострой умирает, застройщик сбегает с кэшем на Кипр. И чем тут вам помогут кривые Эллиота?
2587715
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24

  Striker написав:ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.


Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
Господар Вельзевула
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