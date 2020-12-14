|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24
Striker написав:
ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 368
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 11 січ, 2025 01:14
2587715 написав: UA написав: 2587715 написав:
Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению
, а не прозорливости
Ні
Освітньо кваліфікаційний рівень.
Для саморозвитку можна повивчати
Соціодинаміка
Математична теорія Ральфа Елліотта
Але це дуже нудно.
Жаль модератор видаляє тут все цікаве.
Ретроспективно було б цікаво почитати.
Про модні МОПи, стояк однушек та ін.
Ну вот вы вкладываетесь в новострой на котловане. У вас, допустим, даже есть инсайдерская инфа о том какой из прокуроров этот новострой крышует. Завтра сынок этого прокурора вляпывается в блудняк по наркоте, и чтоб его вынуть приходится расстаться с должностью. А новый прокурор оказывается несговорчивым по цене и хочет уже не 30% квартир, а 50%. Новострой умирает, застройщик сбегает с кэшем на Кипр. И чем тут вам помогут кривые Эллиота?
вкладывать в котлован в Украине, действительно, рулетка - надёжнее деньги просто на турникете в метро оставить. пассивный, дополнительный заработок
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4268
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 298 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 11 січ, 2025 03:33
Бетон
Ну так эта рулетка и есть ваше "на бетоне не заработал только ленивый"
Либо надо работать рылом(фартовым и по недешёвым объектам) а ещё лучше - иметь своё агентство и крутить лохов(те что не могут поднять свою ж...пу и заработать на бетоне, но тогда откуда у них деньги, если они ленивые?)
Вообще заработок более чем "руками" присутствует только на дефицитном рынке, вот как сейчас в польше там или в другом месте, где нельзя коробку по "панятиям" впихнуть в центре вместо мусорных баков или избушки ХІХ века какой. Ну и с доступной и не кабальной ипотекой. Или надо ждать девала как в 99/14г.г. с кэшем на руках и надеяться на улучшение ситуации на горизонте нескольких лет.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4697
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 363 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25128
|16804645
|
|
|1374
|5487807
|
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
|
|3
|58266
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|