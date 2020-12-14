Додано: Суб 11 січ, 2025 03:33

Бетон

Ну так эта рулетка и есть ваше "на бетоне не заработал только ленивый"

Либо надо работать рылом(фартовым и по недешёвым объектам) а ещё лучше - иметь своё агентство и крутить лохов(те что не могут поднять свою ж...пу и заработать на бетоне, но тогда откуда у них деньги, если они ленивые?)

Вообще заработок более чем "руками" присутствует только на дефицитном рынке, вот как сейчас в польше там или в другом месте, где нельзя коробку по "панятиям" впихнуть в центре вместо мусорных баков или избушки ХІХ века какой. Ну и с доступной и не кабальной ипотекой. Или надо ждать девала как в 99/14г.г. с кэшем на руках и надеяться на улучшение ситуации на горизонте нескольких лет.