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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12172121731217412175
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24

  Striker написав:ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.


Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 01:14

  2587715 написав:
  UA написав:
  2587715 написав:Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению, а не прозорливости

Ні
Освітньо кваліфікаційний рівень.
Для саморозвитку можна повивчати
Соціодинаміка
Математична теорія Ральфа Елліотта
Але це дуже нудно.
Жаль модератор видаляє тут все цікаве.
Ретроспективно було б цікаво почитати.
Про модні МОПи, стояк однушек та ін.

Ну вот вы вкладываетесь в новострой на котловане. У вас, допустим, даже есть инсайдерская инфа о том какой из прокуроров этот новострой крышует. Завтра сынок этого прокурора вляпывается в блудняк по наркоте, и чтоб его вынуть приходится расстаться с должностью. А новый прокурор оказывается несговорчивым по цене и хочет уже не 30% квартир, а 50%. Новострой умирает, застройщик сбегает с кэшем на Кипр. И чем тут вам помогут кривые Эллиота?

вкладывать в котлован в Украине, действительно, рулетка - надёжнее деньги просто на турникете в метро оставить. пассивный, дополнительный заработок
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 03:33

Бетон
Ну так эта рулетка и есть ваше "на бетоне не заработал только ленивый"
Либо надо работать рылом(фартовым и по недешёвым объектам) а ещё лучше - иметь своё агентство и крутить лохов(те что не могут поднять свою ж...пу и заработать на бетоне, но тогда откуда у них деньги, если они ленивые?)
Вообще заработок более чем "руками" присутствует только на дефицитном рынке, вот как сейчас в польше там или в другом месте, где нельзя коробку по "панятиям" впихнуть в центре вместо мусорных баков или избушки ХІХ века какой. Ну и с доступной и не кабальной ипотекой. Или надо ждать девала как в 99/14г.г. с кэшем на руках и надеяться на улучшение ситуации на горизонте нескольких лет.
барабашов
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Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 04:17

  барабашов написав:Бетон
Ну так эта рулетка и есть ваше "на бетоне не заработал только ленивый"
Либо надо работать рылом(фартовым и по недешёвым объектам) а ещё лучше - иметь своё агентство и крутить лохов(те что не могут поднять свою ж...пу и заработать на бетоне, но тогда откуда у них деньги, если они ленивые?)
Вообще заработок более чем "руками" присутствует только на дефицитном рынке, вот как сейчас в польше там или в другом месте, где нельзя коробку по "панятиям" впихнуть в центре вместо мусорных баков или избушки ХІХ века какой. Ну и с доступной и не кабальной ипотекой. Или надо ждать девала как в 99/14г.г. с кэшем на руках и надеяться на улучшение ситуации на горизонте нескольких лет.

Прикольно читать бред от Бетона, ККЦ и других перцев, которые типа "умные", потому что купили диплом. Сейчас любой, я подчёркиваю - любой самостийный диплом можно купить, и за небольшие деньги (за пару тысяч долларов, от силы).

Я рекомендовал бы им проехаться по провинции, по селам, пгт, райцентрикам.
Любой области.
Киевский, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Закарпатской.
Тотальная бедность.
Половина домиков нежилая.
Работы нет. Зарплата, постоянная работа, в 250 дол/мес - за счастье.
Одни пенсионеры доживают. 34 года непрерывного дерибана, 3 года войны на истощеник, к которой самостийные керманычи в вышиванках до пупа, с хрипловатым баритоном и российским паспортом в кармане, упорно не хотели готовиться. Катастрофа, чуть раньше или чуть позже, но доберется до Киева.

О чем вообще можно говорить с людьми, которые не знают, что делается за 50 км от городской черты г.Киева?
Рожевоокулярные дауншифтеры. :cry:
Что будет далее - я много раз писал, не стану повторяться.
При таком горе-управлении, при эффективности государства 5%, как у паровоза, нет альтернативы. :oops:
Frant
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