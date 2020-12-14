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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 00:24
Striker написав:
ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 11 січ, 2025 01:14
2587715 написав: UA написав: 2587715 написав:
Значительно больше знаю людей которые потеряли на недостроях, чем подняли на разнице входа и выхода. Двигающихся в такт не так уж и много в мире, и они своими состояниями обязаны скорее везению
, а не прозорливости
Ні
Освітньо кваліфікаційний рівень.
Для саморозвитку можна повивчати
Соціодинаміка
Математична теорія Ральфа Елліотта
Але це дуже нудно.
Жаль модератор видаляє тут все цікаве.
Ретроспективно було б цікаво почитати.
Про модні МОПи, стояк однушек та ін.
Ну вот вы вкладываетесь в новострой на котловане. У вас, допустим, даже есть инсайдерская инфа о том какой из прокуроров этот новострой крышует. Завтра сынок этого прокурора вляпывается в блудняк по наркоте, и чтоб его вынуть приходится расстаться с должностью. А новый прокурор оказывается несговорчивым по цене и хочет уже не 30% квартир, а 50%. Новострой умирает, застройщик сбегает с кэшем на Кипр. И чем тут вам помогут кривые Эллиота?
вкладывать в котлован в Украине, действительно, рулетка - надёжнее деньги просто на турникете в метро оставить. пассивный, дополнительный заработок
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Бетон
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Додано: Суб 11 січ, 2025 03:33
Бетон
Ну так эта рулетка и есть ваше "на бетоне не заработал только ленивый"
Либо надо работать рылом(фартовым и по недешёвым объектам) а ещё лучше - иметь своё агентство и крутить лохов(те что не могут поднять свою ж...пу и заработать на бетоне, но тогда откуда у них деньги, если они ленивые?)
Вообще заработок более чем "руками" присутствует только на дефицитном рынке, вот как сейчас в польше там или в другом месте, где нельзя коробку по "панятиям" впихнуть в центре вместо мусорных баков или избушки ХІХ века какой. Ну и с доступной и не кабальной ипотекой. Или надо ждать девала как в 99/14г.г. с кэшем на руках и надеяться на улучшение ситуации на горизонте нескольких лет.
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барабашов
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Додано: Суб 11 січ, 2025 07:24
Striker написав:
ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами.
Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.
Це десь у бальці
, вулицю можете назвати?
п.с. якщо бажаєте тільки у межах міста то це квадрат Гагаріна - Казакова -генерала Пушкіна - З.Шосе. я там жив 15 років ,
або в районі ДІІТа
але ні в якому разі десь на схилах балки, вулиця повинна бути рівною або з невеликим нахилом і не в сторону вашої ділянки.
Але раджу ,поїдьте подивіться за межами міста - Дослідне , Новоолександрівка (нова забудова)
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Vadim_
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:36
Vadim_ написав:
Це десь у бальці
, вулицю можете назвати?
п.с. якщо бажаєте тільки у межах міста то це квадрат Гагаріна - Казакова -генерала Пушкіна - З.Шосе. я там жив 15 років ,
або в районі ДІІТа
але ні в якому разі десь на схилах балки, вулиця повинна бути рівною або з невеликим нахилом і не в сторону вашої ділянки.
Але раджу ,поїдьте подивіться за межами міста - Дослідне , Новоолександрівка (нова забудова)
Призаводська. Один точно балка, ближче до Зап. шосе, ще один варіант під капітальний ремонт далі по цій же вулиці, біля вулиці Катерини Мессарош, після неї Генерала Пушкіна. Стосовно вашого "квадрату" - ви ціни бачили там?
За межами міста не варіант, в мене дитина немовля, зараз їздимо кожного дня на Космічку на масажі, 21 день крім вихідних, 2 рази на тиждень приїздить мужик додому і робить ще фізичні вправи. Постійно їздимо по лікарням крім цього, уже були у всіх спеціалістів і кожного місяця їздити в Центр кардіології.
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Striker
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:39
Господар Вельзевула написав:
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
Ви вже змінили локацію? Ви ж самі наче як в Дніпрі і нікуди не збираєтесь, поки що.
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Striker
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Додано: Суб 11 січ, 2025 10:53
Striker написав: Господар Вельзевула написав:
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
Ви вже змінили локацію? Ви ж самі наче як в Дніпрі і нікуди не збираєтесь, поки що.
а вы не такой простой каким казаались раньше
так легко говорить "сменил локацию" до Ирпеня я жил по несколько лет во Львове, Одессе и Днепре. Ни один из этих городов меня не устраивал, в каждом я видел недостатки которые как кирпич висели перед глазами. В Ирпене тоже есть недостатки, но в тех районах я не бываю. В моей локации недостаток только отсутствие парковок. Сейчас людей мало, а перед вторжением после 21:00 можно было час ездить по району в поисках места куда кинуть авто.
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Wirująświatła
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Додано: Суб 11 січ, 2025 11:15
Wirująświatła написав: Striker написав: Господар Вельзевула написав:
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
Ви вже змінили локацію? Ви ж самі наче як в Дніпрі і нікуди не збираєтесь, поки що.
а вы не такой простой каким казаались раньше
так легко говорить "сменил локацию" до Ирпеня я жил по несколько лет во Львове, Одессе и Днепре. Ни один из этих городов меня не устраивал, в каждом я видел недостатки которые как кирпич висели перед глазами. В Ирпене тоже есть недостатки, но в тех районах я не бываю. В моей локации недостаток только отсутствие парковок. Сейчас людей мало, а перед вторжением после 21:00 можно было час ездить по району в поисках места куда кинуть авто.
Я тут самий простий. Мені ото аби дубинку та грошей побільше.
ПС еліта покидає місця елітного відпочинку на ЗУ. Поіду сьогодні і я…
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Investor_K
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