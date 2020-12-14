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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 13:10
Striker написав: Vadim_ написав:
Це десь у бальці
, вулицю можете назвати?
п.с. якщо бажаєте тільки у межах міста то це квадрат Гагаріна - Казакова -генерала Пушкіна - З.Шосе. я там жив 15 років ,
або в районі ДІІТа
але ні в якому разі десь на схилах балки, вулиця повинна бути рівною або з невеликим нахилом і не в сторону вашої ділянки.
Але раджу ,поїдьте подивіться за межами міста - Дослідне , Новоолександрівка (нова забудова)
Призаводська. Один точно балка, ближче до Зап. шосе, ще один варіант під капітальний ремонт далі по цій же вулиці, біля вулиці Катерини Мессарош, після неї Генерала Пушкіна. Стосовно вашого "квадрату" - ви ціни бачили там?
За межами міста не варіант, в мене дитина немовля, зараз їздимо кожного дня на Космічку на масажі, 21 день крім вихідних, 2 рази на тиждень приїздить мужик додому і робить ще фізичні вправи. Постійно їздимо по лікарням крім цього, уже були у всіх спеціалістів і кожного місяця їздити в Центр кардіології.
Ми все больные ,
но купить хату в центре Днепра за.. , какие то вы наивные
мой квадрат и диёвка с западным это немного иные районы
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Додано: Суб 11 січ, 2025 13:20
Господар Вельзевула написав: Striker написав:
ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
В самом или пригород?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 13:21
барабашов написав:Бетон
Ну так эта рулетка и есть ваше "на бетоне не заработал только ленивый"
Либо надо работать рылом(фартовым и по недешёвым объектам) а ещё лучше - иметь своё агентство и крутить лохов(те что не могут поднять свою ж...пу и заработать на бетоне, но тогда откуда у них деньги, если они ленивые?)
Вообще заработок более чем "руками" присутствует только на дефицитном рынке, вот как сейчас в польше там или в другом месте, где нельзя коробку по "панятиям" впихнуть в центре вместо мусорных баков или избушки ХІХ века какой. Ну и с доступной и не кабальной ипотекой. Или надо ждать девала как в 99/14г.г. с кэшем на руках и надеяться на улучшение ситуации на горизонте нескольких лет.
Прикольно читать бред от Бетона, ККЦ и других перцев, которые типа "умные", потому что купили диплом. Сейчас любой, я подчёркиваю - любой самостийный диплом можно купить, и за небольшие деньги (за пару тысяч долларов, от силы).
Я рекомендовал бы им проехаться по провинции, по селам, пгт, райцентрикам.
Любой области.
Киевский, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Закарпатской.
Тотальная бедность.
Половина домиков нежилая.
Работы нет. Зарплата, постоянная работа, в 250 дол/мес - за счастье.
Одни пенсионеры доживают. 34 года непрерывного дерибана, 3 года войны на истощеник, к которой самостийные керманычи в вышиванках до пупа, с хрипловатым баритоном и российским паспортом в кармане, упорно не хотели готовиться. Катастрофа, чуть раньше или чуть позже, но доберется до Киева.
О чем вообще можно говорить с людьми, которые не знают, что делается за 50 км от городской черты г.Киева?
Рожевоокулярные дауншифтеры.
Что будет далее - я много раз писал, не стану повторяться.
При таком горе-управлении, при эффективности государства 5%, как у паровоза, нет альтернативы.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:18
как можно быть умным купив диплом?
а где вообще продаются дипломы? скорее всего, их продают продажные сволочи типа тебя?)) у нас в ДИИТе, оценки не продавались. об этом известно всей стране.
что ты за курятник заканчивал, где продаются даже дипломы - вот и результат. полная разруха в стране
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