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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 13:10
Striker написав: Vadim_ написав:
Це десь у бальці
, вулицю можете назвати?
п.с. якщо бажаєте тільки у межах міста то це квадрат Гагаріна - Казакова -генерала Пушкіна - З.Шосе. я там жив 15 років ,
або в районі ДІІТа
але ні в якому разі десь на схилах балки, вулиця повинна бути рівною або з невеликим нахилом і не в сторону вашої ділянки.
Але раджу ,поїдьте подивіться за межами міста - Дослідне , Новоолександрівка (нова забудова)
Призаводська. Один точно балка, ближче до Зап. шосе, ще один варіант під капітальний ремонт далі по цій же вулиці, біля вулиці Катерини Мессарош, після неї Генерала Пушкіна. Стосовно вашого "квадрату" - ви ціни бачили там?
За межами міста не варіант, в мене дитина немовля, зараз їздимо кожного дня на Космічку на масажі, 21 день крім вихідних, 2 рази на тиждень приїздить мужик додому і робить ще фізичні вправи. Постійно їздимо по лікарням крім цього, уже були у всіх спеціалістів і кожного місяця їздити в Центр кардіології.
Ми все больные ,
но купить хату в центре Днепра за.. , какие то вы наивные
мой квадрат и диёвка с западным это немного иные районы
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Додано: Суб 11 січ, 2025 13:20
Господар Вельзевула написав: Striker написав:
ДІІТ, Гагаріна (Науки), Перемога... Раз вже дніпровські окупували київську тему, то і я підключусь) На вихідних буду дивитися будинок в приватному секторі в районі Дафі, за ЖК Forest Hill і Олімпійськими резервами. Постійно вагаємося з дружиною купувати щось чи не купувати. Можна і в оренді жити і не паритися, тим паче зараз, поки війна, але все одно руки тягнуться купити своє, бо вже давно хотіли свій будинок.
Хорошая идея, только я бы немного локацию сменил.Эдак на 1000км западнее. Это я как владелец дома в Днепре говорю.
В самом или пригород?
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Додано: Суб 11 січ, 2025 14:18
как можно быть умным купив диплом?
а где вообще продаются дипломы? скорее всего, их продают продажные сволочи типа тебя?)) у нас в ДИИТе, оценки не продавались. об этом известно всей стране.
что ты за курятник заканчивал, где продаются даже дипломы - вот и результат. полная разруха в стране
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