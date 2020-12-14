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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:56
Бетон
Ну так "корабельные сосны", "кили-тищенки" и прочие звёздопёзды академий Трускавца и Буковеля так и стали полуграмотными уважаемыми людьми(ксива есть а пешу с ашыпками)
Даже если папа с мамой их в 17лет впих... "поступили в вуз" покруче, куда они только приходили заполнять 5 лет зачётку и за дипломом в итоге.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 20:54
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Додано: Нед 12 січ, 2025 00:06
Striker написав:
А на рахунок того, щоб покласти саме валюту в банк на рахунок
то хіба не прокатить підтвердження в грн, якщо я умовно буду класти половину від цієї суми, а поміняв гривню на валюту у місцевого міняли Васі на ринку
сумнівно що прокатить, і чим далі - тим сумнівніше.
Таке вже не всюди прокативало до 2022.
Ви прям оптиміст... і про "курс в 2025 не більше 47", і про "купити хату" в прифронтовому місті...
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