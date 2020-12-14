RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12173121741217512176
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 18:56

Бетон
Ну так "корабельные сосны", "кили-тищенки" и прочие звёздопёзды академий Трускавца и Буковеля так и стали полуграмотными уважаемыми людьми(ксива есть а пешу с ашыпками)
Даже если папа с мамой их в 17лет впих... "поступили в вуз" покруче, куда они только приходили заполнять 5 лет зачётку и за дипломом в итоге.
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4701
З нами з: 16.06.15
Подякував: 288 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 січ, 2025 20:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в рамках суботнього офтопа
Воздвиженка

https://youtu.be/dqCWEDJ5EV0?si=vjTlKGSnRs2M_gNo
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11517
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2692 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 00:06

  Striker написав:А на рахунок того, щоб покласти саме валюту в банк на рахунок

то хіба не прокатить підтвердження в грн, якщо я умовно буду класти половину від цієї суми, а поміняв гривню на валюту у місцевого міняли Васі на ринку
сумнівно що прокатить, і чим далі - тим сумнівніше.
Таке вже не всюди прокативало до 2022.
Ви прям оптиміст... і про "курс в 2025 не більше 47", і про "купити хату" в прифронтовому місті...
flysoulfly
 
Повідомлень: 5735
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1817 раз.
Подякували: 322 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У 2025-му році нерухомість в Україні подорожчає на 10-15%, — Економічні новини з посиланням на фахівців

Здебільшого це викликано тим, що з грудня 2024-го року ставка підвищення військового збору при продажі житла зросла з 1,5% до 5%, що разом із іншими податками збільшило загальне навантаження до 12%.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4280
З нами з: 17.12.22
Подякував: 122 раз.
Подякували: 298 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2025 10:41

  flysoulfly написав:сумнівно що прокатить, і чим далі - тим сумнівніше.
Таке вже не всюди прокативало до 2022.

Я вже описував єдиний сценарій, у якому нам це може знадобитися - покупка валютних військових ОВДП. Але ми вже і так довірили велику частину державі, а вкладати майже все в один кошик, як мінімум не дуже розумно в плані диверсифікації збережень. Для декого скоріше не дуже розумно взагалі довіряти хоч щось державі, але, як ви вже правильно помітили, я трошки оптиміст)
  flysoulfly написав:Ви прям оптиміст... і про "курс в 2025 не більше 47", і про "купити хату" в прифронтовому місті...

На рахунок хати скоріше за все не будемо поки поспішати, а за курс я дивлюся в першу чергу на офіційний курс Нацбанку, а не на нал, бо там зараз просто психологічний фактор грає, бо ніхто не знає, що чекати від Трампа. Після інавгурації скоріш за все ситуація заспокоїться і піде поступовий відкат. Ну, або курс ту зе мун. :) Ніхто не знає майбутнього - Квесторе_поверніться (с).
  Бетон написав:У 2025-му році нерухомість в Україні подорожчає на 10-15%, — Економічні новини з посиланням на фахівців

Здебільшого це викликано тим, що з грудня 2024-го року ставка підвищення військового збору при продажі житла зросла з 1,5% до 5%, що разом із іншими податками збільшило загальне навантаження до 12%.

Так збільшиться для права власності менше 3 років, для всіх інших нічого не зміниться.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3170
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3660 раз.
Подякували: 5901 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 12173121741217512176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 2587715, yama і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25128 16805274
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 січ, 2025 10:21
2587715
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5487919
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58278
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13432)
12.01.2025 10:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.