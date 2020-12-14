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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 січ, 2025 18:56
Бетон
Ну так "корабельные сосны", "кили-тищенки" и прочие звёздопёзды академий Трускавца и Буковеля так и стали полуграмотными уважаемыми людьми(ксива есть а пешу с ашыпками)
Даже если папа с мамой их в 17лет впих... "поступили в вуз" покруче, куда они только приходили заполнять 5 лет зачётку и за дипломом в итоге.
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Додано: Суб 11 січ, 2025 20:54
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Додано: Нед 12 січ, 2025 00:06
Striker написав:
А на рахунок того, щоб покласти саме валюту в банк на рахунок
то хіба не прокатить підтвердження в грн, якщо я умовно буду класти половину від цієї суми, а поміняв гривню на валюту у місцевого міняли Васі на ринку
сумнівно що прокатить, і чим далі - тим сумнівніше.
Таке вже не всюди прокативало до 2022.
Ви прям оптиміст... і про "курс в 2025 не більше 47", і про "купити хату" в прифронтовому місті...
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flysoulfly
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Додано: Нед 12 січ, 2025 10:21
У 2025-му році нерухомість в Україні подорожчає на 10-15%, — Економічні новини з посиланням на фахівців
Здебільшого це викликано тим, що з грудня 2024-го року ставка підвищення військового збору при продажі житла зросла з 1,5% до 5%, що разом із іншими податками збільшило загальне навантаження до 12%.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 10:41
flysoulfly написав:
сумнівно що прокатить, і чим далі - тим сумнівніше.
Таке вже не всюди прокативало до 2022.
Я вже описував єдиний сценарій, у якому нам це може знадобитися - покупка валютних військових ОВДП. Але ми вже і так довірили велику частину державі, а вкладати майже все в один кошик, як мінімум не дуже розумно в плані диверсифікації збережень. Для декого скоріше не дуже розумно взагалі довіряти хоч щось державі, але, як ви вже правильно помітили, я трошки оптиміст)
flysoulfly написав:
Ви прям оптиміст... і про "курс в 2025 не більше 47", і про "купити хату" в прифронтовому місті...
На рахунок хати скоріше за все не будемо поки поспішати, а за курс я дивлюся в першу чергу на офіційний курс Нацбанку, а не на нал, бо там зараз просто психологічний фактор грає, бо ніхто не знає, що чекати від Трампа. Після інавгурації скоріш за все ситуація заспокоїться і піде поступовий відкат. Ну, або курс ту зе мун.
Ніхто не знає майбутнього - Квесторе_поверніться (с).
Бетон написав:
У 2025-му році нерухомість в Україні подорожчає на 10-15%, — Економічні новини з посиланням на фахівців
Здебільшого це викликано тим, що з грудня 2024-го року ставка підвищення військового збору при продажі житла зросла з 1,5% до 5%, що разом із іншими податками збільшило загальне навантаження до 12%.
Так збільшиться для права власності менше 3 років, для всіх інших нічого не зміниться.
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:00
Striker написав: flysoulfly написав:
сумнівно що прокатить, і чим далі - тим сумнівніше.
Таке вже не всюди прокативало до 2022.
Я вже описував єдиний сценарій, у якому нам це може знадобитися - покупка валютних військових ОВДП. Але ми вже і так довірили велику частину державі, а вкладати майже все в один кошик, як мінімум не дуже розумно в плані диверсифікації збережень. Для декого скоріше не дуже розумно взагалі довіряти хоч щось державі, але, як ви вже правильно помітили, я трошки оптиміст)
flysoulfly написав:
Ви прям оптиміст... і про "курс в 2025 не більше 47", і про "купити хату" в прифронтовому місті...
На рахунок хати скоріше за все не будемо поки поспішати, а за курс я дивлюся в першу чергу на офіційний курс Нацбанку, а не на нал, бо там зараз просто психологічний фактор грає, бо ніхто не знає, що чекати від Трампа. Після інавгурації скоріш за все ситуація заспокоїться і піде поступовий відкат. Ну, або курс ту зе мун.
Ніхто не знає майбутнього - Квесторе_поверніться (с).
Бетон написав:
У 2025-му році нерухомість в Україні подорожчає на 10-15%, — Економічні новини з посиланням на фахівців
Здебільшого це викликано тим, що з грудня 2024-го року ставка підвищення військового збору при продажі житла зросла з 1,5% до 5%, що разом із іншими податками збільшило загальне навантаження до 12%.
Так збільшиться для права власності менше 3 років, для всіх інших нічого не зміниться.
воно і формує ринок бо відображає поточну ринкову собівартість.
те, що збудоване колись - производная (похідна) від нерухомості до 3 років
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:06
Striker написав:
Після інавгурації скоріш за все ситуація заспокоїться і піде поступовий відкат.
Який відкат? Якщо просто ріст зупиниться хоча б до серпня-вересня - це вже буде перемога. Ціль же озвучена
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:18
Дюрі-бачі написав: Striker написав:
Після інавгурації скоріш за все ситуація заспокоїться і піде поступовий відкат.
Який відкат? Якщо просто ріст зупиниться хоча б до серпня-вересня - це вже буде перемога
чого б б він зупинився?
отаких гривнєоптимістів минулого року респи елементарно прокинули однією своєю тягомотиною з віділенням фіндопомоги Україні. В цьому році трампісти, скоріш за все, заблокують виділення допомоги на 2026. Пишне НБУ девальвуватиме прискореним темпом й отбрешеться "ну нє смогла я, нє смогла".
й frontline на Дніпровщині...
А Маск буде ляпать на весь Х , шо не токо "Одєсссса рускі город" , ще й КИїВ
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Додано: Нед 12 січ, 2025 20:36
Бетон написав:
У 2025-му році нерухомість в Україні подорожчає на 10-15%, — Економічні новини з посиланням на фахівців
Здебільшого це викликано тим, що з грудня 2024-го року ставка підвищення військового збору при продажі житла зросла з 1,5% до 5%, що разом із іншими податками збільшило загальне навантаження до 12%.
У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.
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