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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2025 01:49
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Что-то подобное было с объявлением, про сдача смарита в аренду в доме, где Долярчик себе смарта купил. Короче висело объявление, что сдают за 10, наверное с месяц, потом опустили до 9 ещё повиселр, потом - фигась, тот же смарт 12 тыс/мес, повесело с две недели и исчезло. Тоже не понял, что это было. 🤔
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Додано: Пон 13 січ, 2025 09:19
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Я так делал - выставляешь цену, идет вал звонков, показов, переговоров, торгов. Куча желающих купить, но просят уступить 500 баксов. Добавляешь 500 баксов, и звонков меньше, но уже готов скинуть, если попросят.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 09:53
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Если она не продаётся дешевле, то пусть не продаётся дороже) не так обидно.
Если серьёзно, то я фигею с продаванов: ну уступи ты немного. Нет же, оно зажало уступить 2 куе и через 2 недели попало на +7куе налогов.
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