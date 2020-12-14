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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2025 01:49
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Что-то подобное было с объявлением, про сдача смарита в аренду в доме, где Долярчик себе смарта купил. Короче висело объявление, что сдают за 10, наверное с месяц, потом опустили до 9 ещё повиселр, потом - фигась, тот же смарт 12 тыс/мес, повесело с две недели и исчезло. Тоже не понял, что это было. 🤔
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Додано: Пон 13 січ, 2025 09:19
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Я так делал - выставляешь цену, идет вал звонков, показов, переговоров, торгов. Куча желающих купить, но просят уступить 500 баксов. Добавляешь 500 баксов, и звонков меньше, но уже готов скинуть, если попросят.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 09:53
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Если она не продаётся дешевле, то пусть не продаётся дороже) не так обидно.
Если серьёзно, то я фигею с продаванов: ну уступи ты немного. Нет же, оно зажало уступить 2 куе и через 2 недели попало на +7куе налогов.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 10:38
Investor_K написав:
У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.
Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))
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Олежан
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Додано: Пон 13 січ, 2025 12:55
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Первый раз видите что ли ? А при тренде роста цен такое вообще есть правило.
В сентябре 2023-го смотрели с родственником 2ком на Харьковском, цена была 63куе.
Через неделю цена в объяве стала 70куе, просто ради интереса спросили у рыла (Благовест) это правда ? Ответ : да, рынок очень активный и решили поднимать цену.
Через месяц объявы не стало. Прошел год, в сентябре 2024-го опять всплыла эта квартира, но уже за 57куе с пометкой "срочно".
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vladimir07
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:04
посетитель написав:
А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?
У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Есть такая хитрость. Родственник в Харькове подсматривает квартиру. Висела она долго за 61 тыс, исчезла на время, появилась за 70. Та и вообще цены там вверх смотрят, не знаю, может на перемирие ожидают.
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Proofy
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:07
А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)
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vladimir07
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:15
vladimir07 написав:
А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)
Половина квартир выходящий в продажу никогда не продается.
Это не Америка.
Тут население живет иллюзиями.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:17
Олежан написав: Investor_K написав:
У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.
Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))
Гордон популярный подольский астролог.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 13:20
UA написав: Олежан написав: Investor_K написав:
У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.
Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))
Гордон популярный астролог.
Будільнік Кашпіровского
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