RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12174121751217612177
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 01:49

  посетитель написав:А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?

У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.

Что-то подобное было с объявлением, про сдача смарита в аренду в доме, где Долярчик себе смарта купил. Короче висело объявление, что сдают за 10, наверное с месяц, потом опустили до 9 ещё повиселр, потом - фигась, тот же смарт 12 тыс/мес, повесело с две недели и исчезло. Тоже не понял, что это было. 🤔
Bolt
 
Повідомлень: 3270
З нами з: 09.11.17
Подякував: 21 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 09:19

  посетитель написав:А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?

У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.

Я так делал - выставляешь цену, идет вал звонков, показов, переговоров, торгов. Куча желающих купить, но просят уступить 500 баксов. Добавляешь 500 баксов, и звонков меньше, но уже готов скинуть, если попросят.
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 71
З нами з: 25.12.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 09:53

  посетитель написав:А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?

У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.

Если она не продаётся дешевле, то пусть не продаётся дороже) не так обидно.
Если серьёзно, то я фигею с продаванов: ну уступи ты немного. Нет же, оно зажало уступить 2 куе и через 2 недели попало на +7куе налогов.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4305
З нами з: 17.12.22
Подякував: 122 раз.
Подякували: 299 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 10:38

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Investor_K написав:У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.

Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))
Олежан
 
Повідомлень: 1344
З нами з: 01.12.20
Подякував: 23 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 12:55

  посетитель написав:А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?

У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.


Первый раз видите что ли ? А при тренде роста цен такое вообще есть правило.
В сентябре 2023-го смотрели с родственником 2ком на Харьковском, цена была 63куе.
Через неделю цена в объяве стала 70куе, просто ради интереса спросили у рыла (Благовест) это правда ? Ответ : да, рынок очень активный и решили поднимать цену.
Через месяц объявы не стало. Прошел год, в сентябре 2024-го опять всплыла эта квартира, но уже за 57куе с пометкой "срочно". :D
vladimir07
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:04

  посетитель написав:А может кто-то объяснить такой прикол.Попалось объявление о продаже квартиры, в истории изменения цены показывает что подорожала на пятьсот долларов. Выставлено в ноябре, повисело два месяца, в январе обновили, но дороже.Это как? По старой цене не продали, а давай цену поднимем тогда точно продадим?

У меня единственное правдоподобное объяснение это то что там квартира до трёх лет и хотят налоги отбить в связи с недавним их принятием.Ну или тупо утка.
Есть такая хитрость. Родственник в Харькове подсматривает квартиру. Висела она долго за 61 тыс, исчезла на время, появилась за 70. Та и вообще цены там вверх смотрят, не знаю, может на перемирие ожидают.
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2435
З нами з: 24.10.08
Подякував: 62 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)
vladimir07
 
Повідомлень: 1924
З нами з: 30.01.14
Подякував: 60 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:15

  vladimir07 написав:А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)

Половина квартир выходящий в продажу никогда не продается.
Это не Америка.
Тут население живет иллюзиями.
UA
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2311 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:17

  Олежан написав:
  Investor_K написав:У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.

Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))

Гордон популярный подольский астролог.
UA
 
Повідомлень: 9308
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1873 раз.
Подякували: 2311 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 13:20

  UA написав:
  Олежан написав:
  Investor_K написав:У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.

Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))

Гордон популярный астролог.

Будільнік Кашпіровского
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37880
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2802 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 12174121751217612177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25129 16805792
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2025 20:42
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5487955
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58280
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.