UA написав:
Половина квартир выходящий в продажу никогда не продается.
Это не Америка.
Тут население живет иллюзиями.
Почему?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:29
Почему?
Додано: Пон 13 січ, 2025 17:39
Тому що нарід неадекватний. Я вже не один рік моніторю ціни на нерухомість в своєму Дніпрі, у більшості просто якісь нереально космічні хотєлки. І прикол же, що деякі об'яви висять вже не один рік, і ціна не рухається. Вдавлюся за ту 1к $, але не продам. Квартира то ще куди не йшло, а коли стоїть приватний будинок не одну зиму без опалення, то хто потім купить той грибок? Я недавно хотів подивитися один варіант, але відразу хотів скинути пару тисяч, бо там є нюанси. Сказало рило, яке продає, що хазяїн може скинути аж 500$)))
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