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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12175121761217712178
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:29

  UA написав:
  vladimir07 написав:А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)

Половина квартир выходящий в продажу никогда не продается.
Это не Америка.
Тут население живет иллюзиями.


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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:39

  посетитель написав:Почему?

Тому що нарід неадекватний. Я вже не один рік моніторю ціни на нерухомість в своєму Дніпрі, у більшості просто якісь нереально космічні хотєлки. І прикол же, що деякі об'яви висять вже не один рік, і ціна не рухається. Вдавлюся за ту 1к $, але не продам. Квартира то ще куди не йшло, а коли стоїть приватний будинок не одну зиму без опалення, то хто потім купить той грибок? Я недавно хотів подивитися один варіант, але відразу хотів скинути пару тисяч, бо там є нюанси. Сказало рило, яке продає, що хазяїн може скинути аж 500$)))
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  #<1 ... 12175121761217712178
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