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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 13 січ, 2025 16:29
UA написав: vladimir07 написав:
А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)
Половина квартир выходящий в продажу никогда не продается.
Это не Америка.
Тут население живет иллюзиями.
Почему?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 17:39
посетитель написав:
Почему?
Тому що нарід неадекватний. Я вже не один рік моніторю ціни на нерухомість в своєму Дніпрі, у більшості просто якісь нереально космічні хотєлки. І прикол же, що деякі об'яви висять вже не один рік, і ціна не рухається. Вдавлюся за ту 1к $, але не продам. Квартира то ще куди не йшло, а коли стоїть приватний будинок не одну зиму без опалення, то хто потім купить той грибок? Я недавно хотів подивитися один варіант, але відразу хотів скинути пару тисяч, бо там є нюанси. Сказало рило, яке продає, що хазяїн може скинути аж 500$)))
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Додано: Пон 13 січ, 2025 18:37
Striker написав: посетитель написав:
Почему?
Тому що нарід неадекватний. Я вже не один рік моніторю ціни на нерухомість в своєму Дніпрі, у більшості просто якісь нереально космічні хотєлки. І прикол же, що деякі об'яви висять вже не один рік, і ціна не рухається. Вдавлюся за ту 1к $, але не продам. Квартира то ще куди не йшло, а коли стоїть приватний будинок не одну зиму без опалення, то хто потім купить той грибок? Я недавно хотів подивитися один варіант, але відразу хотів скинути пару тисяч, бо там є нюанси. Сказало рило, яке продає, що хазяїн може скинути аж 500$)))
Знайомий хату у Львові продавав, ціну не знижував, люди приходили. За рік продав. Тут питання не в зниженні ціни, а в тому куди йде графік. У Львові вгору, у Дніпрі вниз. Так що у Львові навіть по завищеній рано чи пізно куплять.
Це як з криптою - виставив курс на кількість яку хочешь продати - скакнув графік - хтось купив. Якщо не жме, або в оренді - то куди поспішати?
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:06
Олежан написав: Investor_K написав:
У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.
Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))
Иногда слушаю.
Твой Бог.
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Додано: Пон 13 січ, 2025 19:24
Investor_K написав: Олежан написав: Investor_K написав:
У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.
Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))
Иногда слушаю.
Твой Бог.
Из за таких как ті ганон накручивает просмотрі на зарабатівает милионі.
Неокрупшие души тоже смотрят и принимают за чистую монету.
Так и задвигаються идея в масі и процветает шарлатанство.
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