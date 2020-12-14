RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12175121761217712178
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 16:29

  UA написав:
  vladimir07 написав:А еще есть куча вариантов, которые надо не продать, а продавать годами.
Там цены то поднимаются, то снижаются в широком диапазоне в зависимости от настроений и предпочтений.)

Половина квартир выходящий в продажу никогда не продается.
Это не Америка.
Тут население живет иллюзиями.


Почему?
посетитель
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 17:39

  посетитель написав:Почему?

Тому що нарід неадекватний. Я вже не один рік моніторю ціни на нерухомість в своєму Дніпрі, у більшості просто якісь нереально космічні хотєлки. І прикол же, що деякі об'яви висять вже не один рік, і ціна не рухається. Вдавлюся за ту 1к $, але не продам. Квартира то ще куди не йшло, а коли стоїть приватний будинок не одну зиму без опалення, то хто потім купить той грибок? Я недавно хотів подивитися один варіант, але відразу хотів скинути пару тисяч, бо там є нюанси. Сказало рило, яке продає, що хазяїн може скинути аж 500$)))
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3171
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3660 раз.
Подякували: 5901 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 18:37

  Striker написав:
  посетитель написав:Почему?

Тому що нарід неадекватний. Я вже не один рік моніторю ціни на нерухомість в своєму Дніпрі, у більшості просто якісь нереально космічні хотєлки. І прикол же, що деякі об'яви висять вже не один рік, і ціна не рухається. Вдавлюся за ту 1к $, але не продам. Квартира то ще куди не йшло, а коли стоїть приватний будинок не одну зиму без опалення, то хто потім купить той грибок? Я недавно хотів подивитися один варіант, але відразу хотів скинути пару тисяч, бо там є нюанси. Сказало рило, яке продає, що хазяїн може скинути аж 500$)))
Знайомий хату у Львові продавав, ціну не знижував, люди приходили. За рік продав. Тут питання не в зниженні ціни, а в тому куди йде графік. У Львові вгору, у Дніпрі вниз. Так що у Львові навіть по завищеній рано чи пізно куплять.

Це як з криптою - виставив курс на кількість яку хочешь продати - скакнув графік - хтось купив. Якщо не жме, або в оренді - то куди поспішати?
2587715
Аватар користувача
 
Повідомлень: 72
З нами з: 25.12.23
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 19:06

  Олежан написав:
  Investor_K написав:У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.

Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))

Иногда слушаю.
Твой Бог.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10146
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 904 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 19:24

  Investor_K написав:
  Олежан написав:
  Investor_K написав:У Гордона песиместичні очікування від подальшого розвитку подій. Тому -вниз. Гордон знає, що говорить.

Боже, ты все еще следишь за его творчеством?)))))

Иногда слушаю.
Твой Бог.


Из за таких как ті ганон накручивает просмотрі на зарабатівает милионі.
Неокрупшие души тоже смотрят и принимают за чистую монету.
Так и задвигаються идея в масі и процветает шарлатанство.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2481
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2972 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 12175121761217712178
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2511, 2512, 2513
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25129 16805854
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 січ, 2025 20:42
Investor_K
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5487963
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 58281
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7233)
13.01.2025 16:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.