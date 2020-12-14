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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12176121771217812179
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 19:05

  Хомякоид написав:
Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.


Нашо їм ті клопоти.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 21:24

  Хомякоид написав:

Развод по квартире на бланках умершего нотариуса.
Нужно все 25 мин. смотреть.
Для меня загадка почему рілі не обращаються в полицию.



интересное видео, спасибо
толковые барышни

имхо почему не обращаются:
1) в нашей стране не принято думать об окрущающих (к тому же нужно терять своё время, быть свидетелем и т.д.). Ещё ж можно и на угрозы нарваться
2) принято думать, что мусора жопу подымать не будут (не найдут состава преступления - ведь оригиналов доков у них на руках нет)
3) даже если кого-то наебут - о, "так рылы/юристы нужны, не работайте без рыл"
baraka
 
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