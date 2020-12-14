Нашо їм ті клопоти.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 16 січ, 2025 19:05
Додано: Чет 16 січ, 2025 21:24
интересное видео, спасибо
толковые барышни
имхо почему не обращаются:
1) в нашей стране не принято думать об окрущающих (к тому же нужно терять своё время, быть свидетелем и т.д.). Ещё ж можно и на угрозы нарваться
2) принято думать, что мусора жопу подымать не будут (не найдут состава преступления - ведь оригиналов доков у них на руках нет)
3) даже если кого-то наебут - о, "так рылы/юристы нужны, не работайте без рыл"
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|